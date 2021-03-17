601 طالب في أكاديمية شرطة دبي على مقاعد الدراسة الافتراضية

المصدر: دبي- البيان

انتظم 601 طالب وطالبة في أكاديمية شرطة دبي، على مقاعد الدراسة في البرامج الدراسية المختلفة للسنوات الأربع للفصل الدراسي الثالث للعام الأكاديمي 2020/2021 عن بعد.

وأكد العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي، مدير أكاديمية شرطة دبي، حرص الأكاديمية على ترجمة توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، ومتابعة اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد، مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، لتهيئة البيئة الأكاديمية النموذجية المحفزة على الإبداع والابتكار، وفق أعلى معايير الصحة والسلامة خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمكافحة جائحة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وقال العميد غيث السويدي إن أكاديمية شرطة دبي تنفذ خطط استمرارية الأعمال، وعلى أعلى درجات الجاهزية لاستقبال الطلبة وفق اشتراطات وزارة التربية والتعليم، متخذة كافة التدابير الاحترازية من حيث توفير الكمامات والتعقيم، ووضع ملصقات التباعد الجسدي، موضحاً أن البنية التحتية مهيأة بالكامل لتوفير الخدمات التعليمية والطلابية عبر المنصات الإلكترونية، والتطبيقات الذكية، والقاعات الافتراضية، وتدريب الطلبة على البرامج والأنظمة الإلكترونية المعتمدة، لتمكينهم من الولوج إلى تلك المنصات والتفاعل مع أعضاء هيئة التدريس بكفاءة عالية، لضمان تحقيق التفوق المؤسسي وإنجاح مسيرة التميز التي تنتهجها الأكاديمية.

وأوضح العميد غيث السويدي أن عدد الطلبة الذين انتظموا على مقاعد الدراسة للعام الدراسي 2020/2021 عن بعد بلغ 601 طالب وطالبة منهم 250 من المرشحين والمرشحات في برنامج البكالوريوس في العلوم الأمنية والجنائية، للسنوات الأولى والثانية والثالثة، و162 طالباً مرشحاً في برنامج الليسانس في القانون وعلوم الشرطة، للسنتين الثالثة والرابعة، و41 طالباً وطالبة في الليسانس في القانون، و 148 في برنامج البكالوريوس في القانون، للسنتين الثالثة والرابعة، للجنسين.

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