«كليات التقنية» تقلل نسبة الحضور الطلابي في شهر رمضان

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت كليات التقنية العليا عن تقليل نسبة حضور الطلبة في شهر رمضان بنسبة تتراوح من 15 في المئة إلى 20 في المئة فقط لتلبية متطلبات الدراسة التطبيقية وذلك مراعاة لطبيعة الشهر الفضيل وتسهيلاً ودعماً للطلبة، على أن تعقد الامتحانات النهائية عقب شهر رمضان داخل الحرم الجامعي.

لقاء

جاء الإعلان عن ذلك في اللقاء المفتوح الافتراضي الذي عقده الدكتور عبداللطيف الشامسي مدير مجمع كليات التقنية العليا مع أكثر من ألف طالب وطالبة من طلبة السنتين الأولى والرابعة على مدار يومين ضمن فعاليات مبادرة «شورك».

وناقش الشامسي مع الطلبة في حوار مباشر عبر تقنية الاتصال المرئي عن بعد أهم الموضوعات والتساؤلات التي تشغلهم في الفترة الحالية والتي تمحورت حول منظومة التعليم الهجين والامتحانات داخل الكليات والشهادات الاحترافية والمسارات الأكاديمية التطبيقية في الكليات.

منظومة

وأوضح أن منظومة التعليم «الهجين» التي تجمع بين التعليم في الحرم الجامعي والتعليم عن بُعد هي نتاج إيجابي لتحدي (كوفيد 19) الذي فرض تحول الدراسة إلى التعليم عن بُعد.

وأضاف إن صحة وسلامة الطلبة أولوية أولى ولا تهاون فيها بالنسبة للكليات وتم تنويع الدراسة ما بين محاضرات عن بُعد وأخرى وجهاً لوجه وفق الاحتياجات التطبيقية لكل مساق.

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