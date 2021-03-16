«خليفة التربوية»: «عام الخمسين» نقلة نوعية في تاريخنا الوطني

المصدر: أبوظبي - وام

أكدت أمل العفيفي الأمين العام لجائزة خليفة التربوية، أن إعلان صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، عام 2021 في دولة الإمارات «عام الخمسين» يمثل مرحلة جديدة ونقلة نوعية في تاريخنا الوطني الحافل بالمنجزات طوال خمسة عقود مضت من عمر مسيرة الاتحاد الزاهرة.

وقالت العفيفي في تصريح لها بهذه المناسبة إن هذا الإعلان من شأنه أن يفتح آفاق الإبداع والريادة أمام أبناء وبنات الوطن لتأمل قيم الماضي وإنجازاته والمشاركة في رسم المستقبل المشرق فقد بذل الآباء المؤسسون جهوداً كبيرة في سبيل الوصول إلى التقدم والازدهار الذي نعيشه الآن وواجب الأجيال الجديدة أن تواصل السير على هذا النهج.

وأكدت أن «عام الخمسين» يشكل لحظة تاريخية في مسيرة الاتحاد التي ارتكزت على الإرادة العظيمة والعزيمة القوية للآباء المؤسسين الذين بنوا الوطن وجعلوا من دولة الإمارات واحدة من الدول المتقدمة والأكثر تطوراً وازدهاراً في العالم.

وأشارت العفيفي إلى أن عام الخمسين يتطلب أيضاً تضافر جهود الجميع خصوصاً الشباب الذين يمثلون قادة الغد وعلى هؤلاء جميعاً أن يطلقوا العنان للابتكار والإبداع ومضاعفة الجهد والعمل الخلاق وتدشين المبادرات الوطنية التي تعزز من مكانة الدولة وريادتها وترسخ من مكانتها خلال الخمسين المقبلة.

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