تعاون بين «الإمارات للملكية الفكرية» والجامعة الأمريكية

المصدر: (دبي - البيان)

وقعت جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أخيراً، اتفاقية تعاون مع الجامعة الأمريكية في الإمارات عبر برنامج زووم، حيث اتفق الطرفان على تعزيز أواصر التعاون في مجال حماية الملكية الفكرية.

وقع الاتفاقية اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية ألأمارات للملكية الفكرية والدكتور مثنى غني عبد الرزاق، رئيس الجامعة الأمريكية بالإمارات وعدد من أعضاء الجمعية، حيث إنه بموجب بنود مذكرة التفاهم سيتم تشكيل فرق عمل مشتركة خلال الفترة المقبلة لتنفيذ المشاريع والأنشطة التي تحقق الأهداف وتفعل نقاط التفاهم المتفق عليها.

وقال اللواء العبيدلي: «نتبادل أفضل الخبرات والتجارب في نشر الوعي المجتمعي، ويأتي توقيع مذكرة التفاهم في إطار حرص الجمعية على تعزيز الشراكة بين المؤسسات الأكاديمية عبر بناء شراكات تعاون مؤسسية لتبادل الخبرات والمعلومات بهدف الارتقاء بمستوى الأداء على كافة الأصعدة بين الجانبين والدفع بعجلة التنمية المستقبلية في مجال حماية حقوق الملكية الفكرية».

من جانبه، أكد الدكتور مثنى غني عبدالرزاق رئيس الجامعة الأمريكية في الإمارات: إن توقيع مثل هذه المذكرة سيعمل على نشر الوعي حول جرائم الملكية الفكرية، ويعزز الشراكة لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة في خدمة خدمة المجتمع الإماراتي.

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