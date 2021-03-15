هيئة المعرفة في دبي: لا زيادة في رسوم المدارس الخاصة للعام الدراسي المُقبل

المصدر: البيان الإلكتروني

أكدت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي أن لا زيادة في الرسوم المدرسية للمدارس الخاصة في دبي للعام الدراسي المُقبل 2021-2022، وذلك استناداً إلى مؤشر تكلفة التعليم المُعتمد والصادر عن مركز دبي للإحصاء.

وقال محمد درويش، المدير التنفيذي لقطاع التصاريح والالتزام في هيئة المعرفة، أن منظومة التعليم المدرسي الخاص في دبي أظهرت المرونة الكافية للتكيّف مع الظروف الاستثنائية خلال الفترة الماضية، ما أسهم في زيادة معدل التحاق الطلبة بالمدارس الخاصة بنسبة 2.6% خلال الأشهر الثلاثة الماضية.

حيث شهدت دبي افتتاح حوالي 25 مدرسة خاصة جديدة خلال السنوات الثلاث الماضية، وتحتضن الإمارة حالياً 210 مدارس خاصة تستقبل 286 ألفاً و588 طالباً وطالبة.

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