دبي للإحصاء: 38% نسبة الأطفال في الإمارة من إجمالي الإماراتيين خلال 2019

المصدر: دبي- رحاب حلاوة

كشف مركز دبي للإحصاء عبر حسابه في "تويتر" بأن نسبة الأطفال دون سن 18 سنه بلغت 38% من اجمالي الاماراتيين، كما بلغ مجموع المواليد الإماراتيين 7 آلاف و 98 مولودا وذلك خلال عام 2019.

وأوضح المركز أن الطلبة والطالبات الإماراتيين المسجلين في مدارس دبي، بلغ عددهم 58 ألفا و891 طالبا وطالبة، بواقع 30 ألفا و 37 طالبا، و 28 ألفا و 854 طالبة، موزعين على أربع مراحل الدراسية وهي (رياض الأطفال و الحلقة الأولى والثانية و الثالثة).

وتفصيلا: مسجل في مدارس دبي 9 الاف و119 طالبا اماراتيا في مرحلة رياض الأطفال، بواقع 4.619 طالبا، و 4.500 طالبة، أما في الحلقة الأولى مسجل نحو 16.941 طالبا بواقع 8.602 طالب، و 8.339 طالبة، و في الحلقة الثانية مسجل 16.622 طالبا، بواقع 8.568 طالبا و 854 طالبة، وفي الحلقة الثالثة مسجل نحو 16.209 طالبا بواقع 8.248 طالبا و 7.961 طالبة.

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