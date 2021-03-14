باحثون من جامعة خليفة يزينون الأطعمة بالصور المجسمة

المصدر: أبوظبي - البيان

قام فريق بحثي يضم الدكتور حيدر بات من جامعة خليفة بتطوير طريقة لطباعة الصور المجسمة والقابلة للأكل على الطعام باستخدام الليزر وعصير الذرة، حيث تم نشر هذا المشروع في المجلة العلمية المرموقة «أميريكان كيميكال سوساييتي نانو»، وتم تمويله من قبل كل من جامعة خليفة وصندوق الوطن وشركة الدار العقارية ومجلس البحوث الهندسية والعلوم الفيزيائية.

وفي هذا الإطار، طور الباحثون طريقة تعتمد على استخدام شريط رقيق وجاف مكون من شراب الذرة والفانيلا والماء، والذي يُطلى فيما بعد بطبقة من الصبغة السوداء المنقشة باستخدام الليزر، حيث يُغطى الشريط بالصبغة بطريقة تترك خطوطاً بارزة عليه، وعندما يُسلط الضوء على تلك الخطوط تقوم بكسره مكونةً طيفاً متعدد الألوان يظهر في زوايا مختلفة. وتوصل الفريق البحثي إلى إمكانية التحكم بشدة الألوان وكميتها من خلال التحكم بالأشكال المنقوشة على الصبغة أو من خلال تغيير نسب محتوى السكر في شريط شراب الذرة.

تعتبر الشوكولاتة المصنوعة بالصور المجسمة أمراً شائعاً بين صانعي الشوكولاتة الذين يحرصون على تميز منتجاتهم التي تترك أثراً لدى المستهلك، فإضافة للشكل الجمالي، تساهم الأطعمة المصنوعة بتقنية الصور المجسمة القابلة للأكل في الحد من المتطلبات اللازمة في عملية التغليف. فعلى سبيل المثال، يمكن طباعة المعلومات الغذائية أو العلامة التجارية الخاصة بالمنتج عليه بشكل مباشر.

وتتم طباعة الصور المجسمة على الأطعمة في معظم الأحيان على أسطح معدنية باستخدام أشعة الليزر التي تمنح المعدن ألوان الطيف اللامعة، إلا أن المعدن المستخدم يجعل المادة الغذائية غير صالحة للأكل.

تتمثل طريقة صنع الشوكولاتة بالصور المجسمة في قولبة الصور المجسمة الصالحة للأكل على سطح الشوكولاتة، مما يساهم في طباعة نماذج تكسر أشعة الضوء مكونةً شكل الطيف. وتستخدم هذه العملية في صناعة أنواع معينة من الشوكولاتة، لذلك يسعى الباحثون إلى إيجاد طريقة آمنة وسريعة وذات استخدامات متنوعة لطباعة الصور المجسمة على جميع أنواع الأطعمة.

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