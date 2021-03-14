جامعة الشارقة ومحاكم دبي تتعاونان قانونياً وقضائياً

المصدر: الشارقة- البيان

وقعت كل من جامعة الشارقة ودائرة محاكم دبي مذكرة تفاهم، وقعها عن جامعة الشارقة الدكتور شريف صدقي نائب مدير الجامعة للشؤون الأكاديمية، وعن محاكم دبي وقعها عبد الرحيم حسين أهلي المدير التنفيذي لقطاع الدعم المؤسسي والاتصال، حيث تم توقيعها عن بُعد افتراضياً في إطار الإجراءات الاحترازية المتبعة، وذلك بهدف دعم وتعزيز التعاون المشترك بينهما، وتبادل الخبرات والمعلومات في مجالات العمل القانوني والقضائي.



استعانة

وطبقاً لما تم الاتفاق عليه بين الطرفين، سيتم الاستعانة بالقضاة، للمشاركة في عضوية المجلس الاستشاري بكليتي القانون، والشريعة والدراسات الإسلامية بالجامعة، وكذلك الاستعانة بالقضاة حملة الدكتوراه في المشاركة بمناقشة الرسائل العلمية وتحكيم الأبحاث، وتدريس المساقات الأكاديمية وتدريب الطلبة على صياغة المذكرات والتحقيق والمحاكمات ونظام الجلسات. كما ستقدم محاكم دبي الدعم اللازم لاستقبال طلبة الجامعة للتدريب العملي وتمكينهم من حضور جلسات المحاكمة في المحاكم والمحاكمات عن بُعد، بحسب الإجراءات المتبعة في هذا الشأن.



دراسات

كما سيشارك أعضاء الهيئة التدريسية بجامعة الشارقة في إجراء الدراسات والأبحاث في المجالات القانونية والقضائية، وفقاً لقائمة العناوين السنوية المحددة، وأن يتم اعتمادها ضمن مشاريع الطلبة الخريجين، والمشاركة ضمن لجان التحكيم للمؤلفات والأبحاث القانونية، بالإضافة إلى التعاون المشترك في مجالات النشر العلمي في الدوريات والمجلات العلمية لدى الجهتين، وتبادل المعرفة والخبرات والمطبوعات والاستعانة بالمكتبات وقاعدة البيانات، وفق سياسة حقوق الملكية الفكرية لدى كل منهما.

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