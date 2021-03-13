جامعة خليفة ضمن أفضل 20 جامعة عالمية

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا اليوم عن تصنيفها ضمن قائمة أفضل 20 جامعة عالمية والأولى محلياً حسب أحدث تصنيف أصدرته مؤسسة التايمز للتعليم العالي للاقتصادات الناشئة 2021.

احتلت جامعة خليفة المرتبة 20 من بين 606 جامعة من الاقتصادات الناشئة من 48 دولة من مختلف أنحاء العالم في أحدث تصنيفات مؤسسة التايمز للتعليم العالي، والتي تعتبر المنصة الوحيدة في العالم لتقييم أداء الجامعات البحثية في مختلف مهماتها التي تشمل التعليم والبحوث ونقل المعرفة والمساعي الدولية. وتستعين مؤسسة التايمز في تصنيفاتها بـ 13 مؤشرًا للأداء وهي نفسها التي تعتمدها في تصنيفاتها بهدف تحقيق المقارنات الشاملة والمتوازنة يمكن للطلبة وأعضاء الهيئات الأكاديمية والإدارية والقطاعات الصناعية الوثوق بها، ومع ذلك فإنه يتم إعادة معايرة النتائج والقيم بشكل فعال لتحديد خصائص جامعات الاقتصادات الناشئة بشكل أكثر دقة.

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