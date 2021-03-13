«زايد الخيرية» تشارك في مؤتمر واجهة التعليم الافتراضي

المصدر: أبوظبي - وام

تشارك مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية في أعمال مؤتمر واجهة التعليم الافتراضي وفعاليات مؤتمر شباب الشرق الأوسط اللذين ينطلقان في 22 مارس الحالي في دورة سابعة متجددة كل عام.



وأكد حمد سالم بن كردوس العامري، مدير عام مؤسسة زايد للأعمال الخيرية والإنسانية، أن الهدف التعليمي من أولويات أهداف المؤسسة التي رسم معالمها المغفور له القائد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان «طيب الله ثراه» و ها هي المؤسسة على نهجه تواصل دربه في رعاية الطلبة في التحصيل الدراسي في كل المستويات، من مرحلة التعليم الأساسي و حتى الجامعي وما بعد الدراسات الجامعية.



وقال العامري: بتوجيهات كريمة من سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية نشارك اليوم في هذا الحدث، مساهمة في تعزيز هذه المسيرة لواجهة التعليم لتكون زاداً معرفياً للطلبة، وتوجيهاً لتطلعاتهم في التعليم الجامعي.

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