جامعة دبي تنظم دورة لطلبة الثانوية العامة عن «تحفيز الدماغ من أجل حياة أفضل»

المصدر: دبي - البيان

نظمت جامعة دبي، كجزء من مسؤوليتها الاجتماعية، دورة تدريبية لطلبة الثانوية العامة، حول «تحفيز الدماغ من أجل حياة أفضل»، حضرها عن بعد، عبر منصة «زوم»، عدد من المرشدين الأكاديميين، وأكثر من سبعين طالباً وطالبة من مدارس حكومية وخاصة.



أعد الدورة وحاضر فيها، حكمت البعيني المدير التنفيذي لمجلس السعادة والإيجابية في الجامعة، وأدارت النقاش خلالها سمر محمود مسؤولة قسم قبول الطلبة في جامعة دبي.



وتمحورت الدورة حول ثلاثة محاور تسهم في تحفيز الدماغ «المشاعر الإيجابية – الفكر النقدي – الغاية السامية».



وشرح البعيني أهمية العمل على تحفيز الدماغ، وتطوير عمله وربطه بالمؤثرات الإيجابية المسؤولة عن تفعيل هرمونات السعادة عند الإنسان.



وأشار إلى أن الدماغ بحاجة للنشاط البدني والفكري المنظم، ليتمكن من القيام بواجباته العديدة، وأهمها مواجهة التحديات، وحل الأمور العالقة، والوصول إلى نتائج ناجعة.



وشدد على أهمية ممارسة الرياضة، والتحلي بأسلوب تفكير إيجابي ومنفتح، والتمسك بغايات سامية، تجعل حياة الإنسان مليئة بالعطاء والمحبة والتسامح.



وأضاف البعيني أن الدماغ ينمو ويتطور، كلما مارس صاحبه التفكير النقدي والإيجابي والمنفتح، كأسلوب تفكير لحياته الشخصية والعائلية والمهنية.



وأضاف أن تفهم الآخر، وتجنب الأحكام المسبقة بحق الأشخاص والمجتمعات والشعوب الأخرى، يجعل من دماغ الإنسان دماغاً مسالماً ومسامحاً، وأكثر انفتاحاً وتفهماً لمشاعر الناس ومواقفها ومعتقداتها.



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