جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية تحتفي بذكرى الإسراء والمعراج

المصدر: أبوظبي - وام

نظمت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية محاضرة بعنوان «إضاءات في إسراء النبي ومعراجه»، وذلك ضمن مبادرات الجامعة التي تهدف لخدمة المجتمع بجميع شرائحه.

وقدم المحاضرة التي تم عرضها على جميع منصات الجامعة الإلكترونية محمد العزيزي رئيس قسم المكتبة ومصادر التعلم في الجامعة، وسلط خلالها الضوء على أبعاد ذكرى الإسراء والمعراج الإنسانية وقيمها السامية وانعكاسها على التراث العربي والإسلامي.

وتضمنت الحلقة محاور عديدة استهلها العزيزي بالحديث المفصّل عن تفاصيل ذكرى ليلة الإسراء والمعراج ومعانيها وشرح دلالاتها الإنسانية.

كما تحدث عن أهم الإسقاطات الأدبية لهذه الحادثة، والتي استلهم منها أدباء العالم أهم أعمالهم الأدبية والشعرية على المستوى العالمي.

وعرضت الحلقة الكتب والمؤلفات العالمية التي تأثرت بهذه الذكرى العظيمة عبر التاريخ بوصفها مرجعاً علمياً وأدبياً للحضارة الإنسانية وليس العربية الإسلامية فحسب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن مبادرات الجامعة الثقافية التي تهدف إلى خدمة المجتمع بجميع شرائحه والتعريف بإرث الحضارة العربية الإسلامية الغني.

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