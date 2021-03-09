معرض واجهة التعليم ينطلق افتراضياً 22 الجاري

المصدر: أبوظبي - موفق محمد

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تنطق في 22 من الشهر الجاري، فعاليات الدورة السابعة من معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط 2021، والذي يعقد بصورة افتراضية «عن بعد»، بمشاركة ما يقرب من 100 جامعة وجهة تمثل الولايات المتحدة الأمريكية، وبريطانيا، وفرنسا، وماليزيا، وأستراليا والعديد من الدول الأخرى بالإضافة إلى دولة الإمارات.

وأكدت الدكتورة موزة سعيد البادي، رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر، خلال المؤتمر الصحفي الذي انعقد أمس في كلية الشرطة بأبوظبي، أن المعرض يعد فرصة ثرية لتبادل الخبرات والرؤى من خلال تواجد نخبة من الجامعات والمؤسسات التعليمية الحكومية والخاصة من داخل دولة الإمارات ومن خارجها.

وأشارت إلى أن المعرض في دورته الحالية سيشهد تواجد جامعات ضمن قوائم أفضل 10 جامعات، وأفضل 50 جامعة وأفضل 100 جامعة على مستوى العالم، بالإضافة إلى العديد من الهيئات والمؤسسات والمعاهد التعليمية.

وأضافت البادي: يشارك في هذا المؤتمر نخبة من المتحدثين الرسميين يمثلون الوزارات والهيئات والجامعات ومؤسسات التعليم العالي تناقش محاور استراتيجية تخص قضايا التعليم الأساسي والتعليم العالي ومن أهمها الابتكار في المستقبل وريادة الأعمال، والعمل التطوعي الخيري، والتنمية المستدامة، والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي من خلال عرض 15 ورقة علمية والعمل على خلق حلقة وصل بين الجانب الأكاديمي وصناع القرار والجهات التنفيذية.

أهمية

وذكرت الدكتورة موزة: رغم الظروف الاستثنائية جراء جائحة (كوفيد19) التي حالت دون الحضور الشخصي للمؤتمر، إلا أننا ارتأينا أن يعقد افتراضياً هذا العام وتكمن أهمية عقد معرض واجهة التعليم في نسخته الحالية إلى تنوع الحضور من مختلف التخصصات والمجالات العلمية التخصصية ويحظى بأهمية كبيرة لأنه يأتي متزامناً مع استعدادات دولة الإمارات لتصميم مستقبلها في الخمسين عاماً المقبلة، والتركيز على فئة الشباب من خلال توظيف معارفهم وأفكارهم نحو الريادة والتميز العلمي بما يحقق رؤية قيادتنا الرشيدة وإسهاماتهم في تحقيق التنمية المستدامة ومواءمة الاتجاهات وتناغماً مع مستهدفات الأجندة الوطنية لدولة الإمارات في تحقيق التقدم والرفاه للمجتمع وفق نظام تعليمي متطور يعزز بناء الشخصية الإماراتية المتسامحة، وفرص التميز، والإبداع، والابتكار، واستشراف المستقبل.

ومن جهته أكد العقيد الدكتور خلفان النقبي مدير مركز المؤهلات الأمنية بالإدارة العامة لتطوير الكفاءات بوزارة الداخلية، أهمية المشاركة في معرض «واجهة التعليم» ومنتدى شباب الشرق الأوسط 2021 والتي تعزز الدور المجتمعي للوزارة وشراكاتها في سبيل تحقيق الأهداف الاستراتيجية. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد صباح أمس في مقر كلية الشرطة بأبوظبي.

وأضاف أن مشاركتنا في هذا المؤتمر تأكيداً على حرصنا في الإسهام بتعزيز الشراكات المجتمعية ودعم الجهود الوطنية التي ترتقي بجودة الحياة للمجتمع الإماراتي، إلى جانب أن مشاركتنا في هذا المعرض المهم تأتي في إطار الحرص على تعزيز الشراكة القائمة بين القطاعين العام والخاص ودورهما الإيجابي في كافة المناحي والمجالات.

تقدم

وذكر هزاع إبراهيم المنصوري، مستشار وزير التربية والتعليم الإعلامي، «يعد معرض واجهة التعليم من المناسبات المهمة والمدرجة على خارطة التقدم المعرفي والفكري في الدولة، والتي تعد حلقة وصل بين طلبتنا ومؤسسات التعليم العالي، المتمثلة في معرض واجهة التعليم ومؤتمر شباب الشرق الأوسط الذي يقام تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، الذي يسبغ دائماً على التعليم كافة أشكال الدعم والرعاية، فكل الشكر والتقدير لسموه.

وأشار المنصوري إلى أن هذه المشاركة لوزارة التربية والتعليم في هذا الحدث، ليست الأولى ولن تكون الأخيرة، هناك حرص دائم وتوجيهات من معالي حسين الحمادي وزير التربية والتعليم، والمهندس عبد الرحمن الحمادي وكيل وزارة التربية والتعليم، على أهمية التركيز على مثل هذا النوع من الفعاليات الوطنية بالغة الأهمية، ورعايتها وتقديم كافة أشكال الدعم لنجاحها، كونها تسهم في تعزيز الحراك التعليمي، والتعرف عن قرب إلى المجالات المتخصصة والمهنية والتوجهات العالمية في سوق العمل.

من جهته، ذكر عبد الله إبراهيم الأحمد، النائب الأول للرئيس لقطاع المؤسسات الحكومية في اتصالات: تعتز «اتصالات» بمشاركتها في النسخة السابعة من معرض واجهة التعليم بصفتها الراعي الرئيسي لهذا الحدث بما يجسد حرصها والتزامها المتواصل على المساهمة بدعم قطاع التعليم في دولة الإمارات.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز