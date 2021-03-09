جامعة خليفة تنال التصنيف الأعلى بالدولة في «الهندسة والتكنولوجيا»

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أمس، حصولها على التصنيف الأعلى في دولة الإمارات في 7 تخصصات في فئة «الهندسة والتكنولوجيا» متقدمة 67 مرتبة لتحصل على المركز 214 عالمياً في هذه الفئة وذلك وفق أحدث تصنيفات لمؤسسة كيو إس لتصنيف الجامعات العالمية حسب التخصصات 2021.

ويأتي هذا الإنجاز المتميز في الوقت الذي حققت فيه جامعة خليفة أيضا المرتبة 21 عالمياً في مجال الهندسة البترولية حيث قفزت الجامعة 7 مراكز.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة: «يساهم هذا التقييم العالمي الذي أجرته مؤسسة كيو إس لتصنيفات الجامعات العالمية حسب الموضوع 2021 لجامعة خليفة في ترسيخ مكانة الجامعة الأكاديمية كمؤسسة ذات تصنيف مرموق وجودة تعليمية عالمية المستوى».

وأضاف أنه في ظل الجائحة العالمية التي أوجدت العديد من التحديات لدى المؤسسات الأكاديمية تمكنت جامعة خليفة من إثبات مكانتها محلياً وعالمياً لما تتمتع به من مميزات تتمثل في نخبة أعضاء الهيئة الأكاديمية من ذوي الكفاءات والخبراء وبحوث متطورة تقوم بها الجامعة وعليه فسيساهم هذا التصنيف العالمي في تحفيزنا لتحقيق المزيد من التميز والوصول إلى مراتب أعلى في السنوات المقبلة.

200 جامعة

وقد صُنفت جامعة خليفة ضمن قائمة أفضل 200 جامعة عالمية في تخصص الهندسة المدنية والإنشائية وفي أفضل 250 جامعة عالمية في مجالات الهندسة الكيميائية والهندسة الكهربائية والإلكترونية والهندسة الميكانيكية في تصنيفات مؤسسة كيو إس لتصنيفات الجامعات العالمية حسب التخصص.

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