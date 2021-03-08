تعرف إلى أجوبة أهم الأسئلة الشائعة حول مشروع «مدارس دبي»

المصدر: دبي ــ رحاب حلاوة

• ما مدارس دبي؟

تهدف مدارس دبي إلى توفير نظام تعليمي عالي الجودة متاح لجميع الطلاب في دبي، ونسعى لتحقيق ذلك من خلال تبني مبادئ التميّز في التعليم من خلال منهاج دولي مرموق يقدمه أبرز مشغلي قطاع التعليم الخاص.

وتسعى هذه الشراكة إلى تحسين تبادل المعرفة والخبرات والأهداف لتحقيق أجندة حكومة دبي، الرامية إلى ضمان حصول الطلاب على تعليم عالي الجودة، وبالتالي، تطوير مهارات الطلاب والارتقاء بها وتمكين جيل جديد من أبنائنا بالمهارات اللازمة لاقتصاد المستقبل التنافسي والقائم على المعرفة.

• ما معايير التسجيل للطلبة المتقدمين إلى مدارس دبي؟

ترحب مدارس دبي بالطلاب كافة على اختلاف جنسياتهم وقدراتهم، وسيكون لمدارس دبي معايير تقييم لقبول الطلبة بشكل فردي عند تقديم طلب التسجيل لكل طالب، على غرار المدارس الخاصة الأخرى في الإمارة.

• هل سيتم تدريس المنهاج باللغة العربية أم الإنجليزية؟

تقدم المدارس التي تقع تحت مظلة مدارس دبي مناهج دولية، تُدار وتُدرّس باللغة الإنجليزية، مع التركيز على التميّز في مواد اللغة العربية، والعلوم والتكنولوجيا الحديثة، والتربية الإسلامية، والاسترشاد بالثقافة والقيم الإماراتية.

• كم تبلغ الرسوم الدراسية؟

يمكن لأولياء الأمور الرجوع إلى الروابط التالية للتعرف إلى تفاصيل الرسوم المدرسية وعملية التسجيل.

مدارس دبي مردف:

https://dubai-schools.ae/register/ar

مدارس دبي البرشاء:

https://dubai-schools.ae/register/ar

• من المؤهل للحصول على منح دراسية؟

تستهدف مدارس دبي تقديم نظام تعليمي متميز برسوم متاحة ومعقولة لجميع الطلاب. وفيما يتم تطبيق الرسوم المدرسية المخفضة على جميع الطلاب، يمكن للطلاب الإماراتيين الذين يحملون خلاصة قيد صادرة عن إمارة دبي الحصول على منح دراسية تقدّم من كل فرع من أفرع مدارس دبي بشكلٍ منفصل، ويمكن التعرف إلى تفاصيلها بشكلٍ أكبر من خلال الصفحة الإلكترونية الخاصة بكل فرع.

لمزيد من التفاصيل حول التقدم بطلب للحصول على منح دراسية، تفضل بزيارة:

مدارس دبي مردف:

https://dubai-schools.ae/register/ar

مدارس دبي البرشاء:

https://dubai-schools.ae/register/ar

• كيف يمكنني التسجيل في مدارس دبي؟

يمكن لأولياء الأمور الحصول على معلومات حول التسجيل من خلال:

مدارس دبي مردف:

https://dubai-schools.ae/register/ar

مدارس دبي البرشاء:

https://dubai-schools.ae/register/ar

• هل هناك خطط مستقبلية لمدارس دبي للشراكة مع المزيد من مشغلي المدارس؟

تهدف مدارس دبي إلى توسعة شراكاتها وتعاونها، وسيتم الإعلان عن أي خطط مستقبلية ومشاريع محتملة في حينه.

• هل ستقوم هيئة المعرفة والتنمية البشرية بتقييم المدارس التي تقع تحت مظلة مدارس دبي؟

ستخضع المدارس التي تقع تحت مظلة مدارس دبي للتقييم من قبل جهاز الرقابة المدرسية التابع لهيئة المعرفة والتنمية البشرية، وستتبع المدارس أيضاً جميع السياسات واللوائح المطبقة على المدارس الخاصة في الإمارة.

• كيف يمكنني تسجيل طفلي الملتحق بمدرسة حكومية حالياً؟

تبعاً لإجراءات التسجيل المذكورة، يمكنكم التسجيل عبر الروابط المرفقة، على غرار الطلاب المسجلين في المدارس الخاصة.

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