أهم 8 معلومات حول مشروع «مدارس دبي»

المصدر: دبي ــ البيان

أطلق سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي اليوم مشروع «مدارس دبي» كنموذج تعليمي مبتكر بالشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ويهدف إلى تقديم نموذج مدرسي متفرد ومبتكر بتكلفة مناسبة.

وتالياً أهم 8 معلومات حول المشروع

• بدء التسجيل اعتباراً من اليوم واختبارات القبول في أبريل المقبل واستقبال الطلبة 29 أغسطس المقبل

• توفير منح دراسية تصل إلى 100٪؜ للمواطنين وفقاً لشروط ومعايير استحقاق مُحددة

• إتاحة التسجيل لجميع الطلبة بتكلفة مناسبة لأولياء الأمور ومنح الأولوية للإماراتيين من إمارة دبي

• تقدم مدارس دبي في فرعي مردف والبرشاء المنهاج الأمريكي المعتمد من قسم التعليم في ولاية نيويورك NYSED

• ستوفر المدرستان في مردف والبرشاء 800 مقعد دراسي في السنوات الأولى من التشغيل

• المراحل الدراسية المتاحة للعام الدراسي المقبل من الروضة حتى الصف الرابع وافتتاح بقية الفصول الدراسية تباعاً خلال الأعوام المقبلة

• تُدار المدارس وتُدرّس باللغة الإنجليزية مع التركيز على التميّز في مواد اللغة العربية والعلوم والتكنولوجيا الحديثة والتربية الإسلامية والاسترشاد بالثقافة والقيم الإماراتية

• يمكن لأولياء الأمور الحصول على أبرز معلومات التسجيل من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: www.dubai-schools.ae

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