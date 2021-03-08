طالبة بجامعة زايد تحصد المركز الأول بجائزة «سيدة العام» في التمويل المؤسسي

المصدر: دبي - البيان

فازت الطالبة شما الحوسني من كلية الإدارة بجامعة زايد، بجائزة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي»، من شركة إرنست أند يونغ، من بين سبع مرشحات نهائيات على مستوى الدولة.

وذلك خلال حفل توزيع الجوائز، الذي أقيم افتراضياً عبر الإنترنت.

وتهدف مبادرة «سيدة العام في مجال التمويل المؤسسي»، التي نظمتها شركة إرنست أند يونغ، للعام الرابع على التوالي، إلى إعداد جيل من السيدات الإماراتيات فعال في القطاع الخاص، لا سيما في مجال خدمات الصفقات وتمويل الشركات، والتأكيد في الوقت ذاته على القدرات التي تتمتع بها السيدات الإماراتية في الدولة.

وأشارت الحوسني، 21 عاماً، التي تكمل عامها الأخير بجامعة زايد في مجال المحاسبة، إلى مرورها بثلاث مراحل في المسابقة، وهي اختيار الموضوع، والمقابلة الفردية، والنشاط الجماعي.

وأكملت الحوسني كافة المتطلبات بالشكل الذي قادها للمقدمة، وتسعى الآن للتمثيل الرسمي لدولة الإمارات العربية المتحدة في المسابقة الافتراضية الدولية، المزمع عقدها في أبريل 2021، وبمشاركة العديد من الطالبات من حول العالم، والفوز بفترة تدريب عملي مقدمة من شركة إرنست أند يونغ، مدتها ثلاثة أشهر، مدفوعة التكاليف بالكامل، في ثلاثة مكاتب رئيسة دولية للشركة من اختيارها.

وعبّرت شما الحوسني عن سعادتها باجتياز جميع مراحل المسابقة، وإعلانها الفائزة بالمركز الأول، وترشحها للمسابقة الدولية، كممثلة لدولة الإمارات. وقالت: كانت هذه المسابقة، تجربة رائعة، أعطتني نظرة شاملة عن عالم تمويل الشركات والاستراتيجيات والمعاملات، وأتاحت لي الفرصة لتطبيق المعرفة التي اكتسبتها من جامعة زايد على أرض الواقع، إلى جانب مقابلة رائدات أعمال يشاركنني شغفي بالتخصص في هذا المجال

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