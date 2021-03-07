جامعة عجمان تفتتح مركزاً للفحص والتطعيم ضد «كوفيد 19»

المصدر: عجمان - عصام الدين عوض

افتتحت جامعة عجمان، أمس، بالتعاون مع منطقة عجمان الطبية وشركة «طموح للرعاية الصحية» مركزاً للتطعيم ضد فيروس كورونا، بالإضافة إلى تقديم خدمات الفحص السريع بتقنية الليزر DPI والفحص عن طريق المسحة PCR.

ويأتي افتتاح المركز في إطار شراكة علمية بحثية بين جامعة عجمان وشركة «طموح للرعاية الصحية»، حيث سيقدم المركز الذي اتخذ من قاعة الشيخ زايد للمعارض والمؤتمرات مقراً له، خدماته المجانية لكافة المواطنين ومنتسبي جامعة عجمان طيلة أيام الأسبوع عدا يوم الجمعة وبمعدل 12 ساعة يومياً.

وتم تجهيز قاعة للرجال وأخرى للنساء، كما تم توفير كافة الأدوات التي يحتاجها الطاقم الطبي الذي سيتولى إجراء الفحوصات للكشف عن فيروس «كوفيد 19» وإعطاء التطعيم.

ويتعين على الراغبين في القيام بالفحوصات أو الحصول على اللقاح التقيد بالإجراءات الاحترازية مثل ارتداء الكمامات والتباعد الاجتماعي، وإبراز الهوية الإماراتية.

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