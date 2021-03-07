28 مارس إجازة الربيع لطلبة المدارس الخاصة في أبوظبي

المصدر: أبوظبي- محمد محسن

تلقى ذوو طلبة المدارس الخاصة في أبوظبي عبر "الاميلات" جدول إجازة الربيع بعد نهاية الفصل الدراسي الثاني، والمقررة في 28 مارس الجاري.

وأفاد ذوو طلبة بتلقيهم جدول الاجازة من جانب مدارسهم والذي يفيد ببدايتها ابتداءً من 28 مارس الجاري وحتى 18 ابريل القادم، بينما اتجهت بعض المدارس ذات المنهاج الأجنبي بمنح طلابها أسبوعين فقط بداية من التاريخ نفسه 28 مارس الجاري وحتى 10 ابريل القادم.

من جانبه أوضح سليم عبد الدايم مرشد اكاديمي بأحد المدارس الخاصة ان اجازات الربيع متفاوتة بين المدارس الخاصة والدولية، حيث إن البعض منها تكتفي بمنح طلابها أسبوعين فقط، على غرار منح طلابها أسبوع إجازة خلال الفصل الدراسي الأول المنتهي، بينما تمنح مدارس أخرى 3 أسابيع وهي التي لم يحصل طلابها على إجازة أسبوع خلال الفصل الدراسي الأول المنتهي.

وأضاف: المدراس الخاصة التي تدرس المنهاج الوزاري أو الحكومي ملتزمة بالقرارات المعممة والصادرة من وزارة التربية والتعليم، بينما المدارس التي تتبع المنهاج الأجنبي فأنها تنسق مع دائرة التعليم والمعرفة بأبوظبي بعدد أيام إجازة الربيع بحسب مبرراتها ورغبتها في منح طلابها إجازة الربيع والتي تمنح في العموم من أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع.

وناشد المرشد الاكاديمي الطلبة باستغلال إجازة الربيع في التفاعل مع شهر القراءة والذي تحتفي به الإمارات خلال مارس الجاري، والتي تهدف إلى نشر ثقافة القراءة في المجتمع الإماراتي، وتساعد الطلاب والأفراد على إدراك أهمية القراءة في تحصيل المعرفة.

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