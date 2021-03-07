جامعة الشارقة تدعم التوطين بـ«قادة المستقبل الإماراتي»

المصدر: الشارقة - البيان

أطلق معهد القيادة في التعليم العالي بجامعة الشارقة مبادرة: «قادة المستقبل الإماراتي»، حيث بلغ عدد المنتسبين في البرنامج 65 طالباً وطالبة من مختلف التخصصات والكليات بالجامعة، وذلك في إطار دعم توجّه التوطين في الدولة، وتحقيقاً لمبدأ المسؤولية المجتمعية للجامعة في دعم الطاقات البشرية من الطلبة المواطنين لتأهيلهم علمياً وبحثياً للاندماج في سوق العمل.

وقال الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، خلال الجلسة الافتتاحية لإطلاق البرنامج: إن الجامعة ركزت على طرح مجموعة من البرامج الأكاديمية المهنية وتضمينها في أهداف خطتها الخمسية الاستراتيجية، وذلك لتعزيز المعارف والمهارات المهنية المتخصصة للشباب من أبناء الوطن، لإعدادهم لتولي أدوار علمية وقيادية وأكاديمية في الدولة مستقبلاً.

ونقل المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار عضو مجلس أمناء جامعة الشارقة المستشار القانوني ورئيس الدائرة القانونية في حكومة الشارقة وأستاذ القانون الإداري والدستوري في أكاديمية الشارقة للعلوم الشرطية، تجربته وإنجازاته الأكاديمية والمهنية والقيادية للطلبة.

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