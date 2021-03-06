تعاون بين المركز التربوي للغة العربية و«الألكسو»

المصدر: الشارقة - البيان

وقع المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة أمس مذكرة تفاهم «عن بعد» مع المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو».

وقع المذكرة عن المركز التربوي للغة العربية لدول الخليج بالشارقة الدكتور عيسى الحمادي مدير المركز، وعن المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم «الألكسو» الدكتور محمد ولد أعمر.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق الغايات الإستراتيجية المشتركة للطرفين، ومن أبرزها تنسيق الخدمات المقدمة للغة العربية من المؤسسات المجتمعية وآلية توظيفها للإفادة منها، وكذلك تبادل الإصدارات العلمية والفكرية والثقافية.

كما تهدف إلى اقتراح البرامج والمشاريع والأنشطة التي تؤدي إلى النهوض بتطوير تعليم اللغة العربية وتعلمها وحمايتها.

وأشار الدكتور عيسى الحمادي إلى أهمية الاتفاقية كونها خطوة هامة في سبيل توثيق العلاقات مع الجهات الهامة وذات الصلة ومنها المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم، ووضع آليات إدارة الأنشطة والتعاون المشترك بما يتماشى مع سياسة واستراتيجية الطرفين، وعقد اجتماعات دورية متواصلة لضمان المتابعة وتوحيد الجهود المشتركة من قبل الطرفين.

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