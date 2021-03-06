جامعة الشارقة تنظم مؤتمراً علمياً دولياً 9 الجاري

المصدر: الشارقة - البيان

تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة، تنظم كلية القانون بجامعة الشارقة افتراضياً يوم 9 مارس الجاري مؤتمراً علمياً دولياً بعنوان «التكنولوجيا الحديثة أحد التحديات القانونية المعاصرة» بمشاركة علماء وباحثين من الإمارات، وسوريا، ومصر، والجزائر، والأردن، والولايات المتحدة الأمريكية.

ويناقش المؤتمر، على مدار سبع جلسات علمية، المشكلات العملية والتحديات القانونية للتكنولوجيا الحديثة بما فيها أنظمة الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية، وعرض التشريعات المتعلقة بالتكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها، إلى جانب استعراض تأثير التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها في تطور العلوم الاجتماعية والتقنية، وطرح رؤية واضحة للاستخدامات الآمنة للبيئة التكنولوجية الحديثة ومكافحة استخداماتها غير المشروعة، إضافة إلى تناول الآفاق التشريعية لتنظيم الذكاء الاصطناعي والتطبيقات التقنية الحديثة.

ويتضمن المؤتمر خمس جلسات متوازية تبدأ بعد الجلسة الافتتاحية، ثم يختتم بجلسة تتضمن أهم النتائج والتوصيات بعد مناقشة الأبحاث المقدمة، ليخرج المؤتمر بتوصيات مهمة للمجتمعين الإماراتي والعربي ومن أهمها إدخال تعديلات تشريعية على الأنظمة القانونية في المجالات كافة المتعلقة بالذكاء الاصطناعي.

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