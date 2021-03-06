سيف بن زايد يبارك تصنيف قسم هندسة البترول ضمن أفضل 25 قسماً في العالم

المصدر: دبي - البيان

بارك الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، للقائمين على جامعة خليفة وكافة العاملين بها بمناسبة تصنيف قسم هندسة البترول في جامعة خليفة ضمن أفضل 25 قسماً في العالم، بحسب كيو إس 2021.

جاء ذلك في تدوينة لسموه نشرها على حسابه الرسمي في «تويتر»: «قسم هندسة البترول في جامعة خليفة ضمن أفضل 25 قسماً في العالم، بحسب كيو إس 2021، متمنياً لهم دوام الارتقاء والتميّز في منظومة التعليم ومخرجاته لخدمة مسيرة الإمارات، شكراً ومبروك للقائمين على الجامعة وكافة العاملين بها».

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