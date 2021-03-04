جامعة محمد بن زايد تعلن عن فرص عمل

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلنت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية عن فتحها باب التوظيف للهيئة التدريسية في الجامعة للعام 2021-2022، وذلك بالتعاقد مع اساتذه مشاركين أو حاصلين على الأستاذية في اللغة العربية، في تخصصات النحو والبلاغة والنقد والأدب اللسانيات بفروعها (الحاسوبية) بالاضافة إلى تخصصات الفلسفة وعلم اجتماع وعلم نفس وعلم التاريخ والآثار والمخطوطات والخط العربي.

كما أعلنت عن وظائف في الدراسات الإسلامية للتخصصات" القرآن الكريم وعلومه والحديث والسنة والفقه الإسلامي وأصوله" كما فتحت الجامعة باب الترشح للهيئة التدريسية في اللغات العبرية والروسية والفارسية.

وقد حددت الجامعة شروط الترشح في الحصول على المؤهل العلمي المطلوب في التخصصات أعلاه والخبرة الكافية في التدريس والبحث العلمي، بالإضافة إلى الإلمام بوسائل وتقنيات التعليم الحديثة، وتستقبل طلبات الترشح مرفوقة بنسخة من المؤهل العلمي والسيرة الذاتية عبر البريد الإلتكروني cv@mbzuh.ac.ae

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