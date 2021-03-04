"التربية'' تناقش 3 أبحاث متعلقة بفيروس "كوفيد-19"

المصدر: وام

نظمت وزارة التربية والتعليم الندوة الافتراضية الأولى، التي تأتي ضمن سلسلة ندوات بحثية، بعنوان مجلس الابتكار@الإمارات، ناقشت خلالها ثلاث أبحاث متعلقة بفيروس كورونا المستجد، تنفذ حاليا في مؤسسات التعليم العالي في دولة الإمارات .

وألقى سعادة د. محمد المعلا، وكيل وزارة التربية والتعليم للشؤون الأكاديمية، الكلمة الافتتاحية في مستهل الندوة التي أدارتها د. هند الطير، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والبحث العلمي في وزارة التربية والتعليم، بحضور عدد من المسؤولين وأكثر من 900 من المهتمين والمختصين والخبراء .

وقال المعلا في كلمته: اليوم نطلق أولى ندوات مجلس الابتكار@الإمارات، والذي يتزامن مع أسبوع الإبتكار، وهي تعد خطوة ارتأت الوزارة تنفيذها لتكون إحدى المساهمات الفاعلة ضمن فعاليات هذا الأسبوع في الدولة .

وأضاف: ستشمل هذه السلسلة أبحاث جديرة بالذكر ملائمة لمواضيع الساعة العلمية والتي يتم طرحها بطريقة مؤثرة وغير تقنية، وذلك لزيادة وعي العامة بالبحوث عالية الجودة التي تجري في الإمارات العربية المتحدة.

وذكر المعلا، أن سلسلة الندوات تهدف إلى عرض الأبحاث على الجمهور المختص، وإبراز جودة وإمكانيات الأبحاث في جامعات دولة الإمارات وتشجيع التعاون ما بين الجامعات و القطاعين الحكومي والصناعي.

ووفقًا لتسلسل الندوة الافتراضية، شرح باحثون يعملون في مؤسسات التعليم العالي المعتمدة بدولة الإمارات العربية المتحدة، طبيعة مشاريعهم البحثية، وقاموا بعد ذلك بالإجابة على أسئلة الجمهور ومنسق الندوة حول مشاريعهم.

وألقى الدكتور رفعت حمودي، الأستاذ الدكتور بكلية الطب ورئيس مجموعة المعلوماتية الحيوية ومجموعة علوم الجينوم الوظيفي بجامعة الشارقة، محاضرة بعنوان " إختبار كوفيد-19 غير جراحي باستخدام اللعاب".

وألقت د. عنود بني هاني، رئيس أخلاقيات البحث والأستاذ المساعد في كلية الابتكار التكنولوجي بجامعة زايد، محاضرة بعنوان " استخدامات الذكاء الاصطناعي لتحليل البيانات والأخبار الكاذبة المرتبطة بكوفيد-19" .. وألقت عنود أبو سليم، محاضر أول في قسم اللغة الإنجليزية في كلية الآداب والعلوم في الجامعة الأمريكية في الشارقة، محاضرة بعنوان "التعلم عن بعد خلال جائحة كوفيد -19".

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