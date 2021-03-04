36 مدرسة مشاركة بالدورة 4 لمبادرة المدارس الخضراء في رأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة ـ أحمد أبوالفتوح

انطلقت الدورة الرابعة لمبادرة «المدارس الخضراء» في رأس الخيمة بمشاركة 36 مدرسة حكومية في الإمارة.

وأكد المشاركون في الملتقى الافتراضي الأول لملتقى المدارس الخضراء، الذي نظمته دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة بالتعاون مع منطقة رأس الخيمة التعليمية، أهمية تطوير أفكار برامج إعادة التدوير وغرس مبادئ الاستدامة لدى طلابنا «قادة المستقبل»، لتصبح جزءاً تربوياً مسانداً للنظام المدرسي وفق معايير علمية وتربوية بيئية، وليس مجرد مشاركة في مسابقة بيئية.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، أطلقت الدائرة الدورة الرابعة لمبادرة «المدارس الخضراء»، برعاية الشيخ أحمد بن سعود بن صقر القاسمي رئيس دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، والتي تستهدف ربط استراتيجية الإمارة برؤية الإمارات 2071 وتحقيق الأجندة الوطنية في الاستدامة.

وأكدت آمنة عبدالله الزعابي مديرة منطقة رأس الخيمة التعليمية، أن المبادرة تساهم في خلق جيل قادر على تحمل ومواجهة تحديات قضايا المستقبل، والمساهمة في إثراء سوق العمل بكفاءات وطنية واعية بالبيئة والحفاظ على البيئة الخضراء.

رفع الوعي

وأكد المهندس أسامة صلاح الناطور المدير التنفيذي لمؤسسة إدارة المخلفات برأس الخيمة، أن المبادرة ساهمت برفع الوعي بين أفراد المجتمع وخاصة الطلبة بعد نقل أفكار المبادرة إلى داخل المنزل بين أفراد الأسرة.

وأوضح المهندس مارك برونو المدير التنفيذي لمؤسسة الصرف الصحي، يأتي تغيير العالم من خلال تغيير مواقف وسلوكيات الأشخاص الذين يعيشون فيه، وهنا يأتي دور المدرسة والمعلم لتوعية أطفالنا بقيمة المياه وجهود إعادة تدويرها.

وقالت عايدة مطر السويدي مديرة مكتب الاتصال المؤسسي بدائرة الخدمات العامة: تهدف المبادرة إلى غرس مبادئ الاستدامة لدى طلابنا «قادة المستقبل» من خلال التعاون المشترك مع المدارس في فرز المخلفات للاستفادة من المواد التي يمكن إعادة تدويرها.

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