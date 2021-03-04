42 ألف مستفيد من خدمات التعليم والرعاية في «منار الإيمان الخيرية» بعجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

بلغ عدد الطلبة المستفيدين من خدمات التعليم والرعاية التي تقدمها مؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان 42 ألف طالب وطالبة من 38 جنسية تعيش على أرض الإمارات، من بينهم 4000 يتيم، إذ وفرت لهم المؤسسة خدمات التعليم مجاناً والرعاية والدعم لأسرهم ومتابعة تحصيلهم العلمي ومنهم من تخرج في جامعات مختلفة ويعملون في مجالات الطب والهندسة والمهن المختلفة، وذلك منذ انطلاقتها في عام 1992 مؤسسة تعليمية مجانية لمساعدة الأيتام وأبناء أصحاب الدخل المحدود وتوفير التعليم لهم مجاناً بنسبة 100%.

وقال ناصر الجنيبي المدير التنفيذي لمؤسسة منار الإيمان الخيرية في عجمان لـ«البيان»: تتأهب المؤسسة بعد قرار وزارة تنمية المجتمع رقم 19 لسنة 2021 تعديل تسمية المؤسسة لتصبح خيرية لتقدم الأنشطة والأعمال كافة التي تخدم وتعزز مسيرة العمل الخيري والتطوعي في الدولة، مشيراً إلى أنه تم وضع خطة شاملة لانطلاقة أعمال المؤسسة لمد يد العون والمساعدة لجميع شرائح المجتمع من أصحاب الدخل المحدود ولا سيما المتأثرين من تداعيات جائحة فيروس كورونا بهدف توفير الدعم والمساندة لهم، إضافة إلى استمرار مسيرة التعليم وكفالة الأيتام.

وكشف أنه تم استحداث أهداف المؤسسة وذلك بناء على توجيهات الشيخ محمد بن علي النعيمي، رئيس مجلس أمناء مؤسسة منار الإيمان الخيرية وتشمل كلاً من مساعدة الفقراء والمحتاجين، وإنشاء المشاريع الخيرية والوقفية والإنسانية المتنوعة، وتقديم الأنشطة والبرامج الخيرية ضمن الخدمات، ورعاية الأيتام وتقديم الدعم لهم.

وذكر الجنيبي أن المؤسسة تقوم بكفالة 500 يتيم وتقدم لهم التعليم المجاني ورعاية أسرهم وتقديم المساعدات المالية ودفع قيمة الإيجارات الخاصة بأسر الأيتام وأصحاب الدخل المحدود.

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