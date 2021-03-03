فتح باب التسجيل للمواطنين بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للالتحاق برياض الأطفال وصفوف النقل
أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول وصفوف النقل من الصف 2-12 للعام الدراسي 2021/2022 ، اعتبارا من تاريخ 7 مارس حتى 1 أبريل المقبل.
ووضعت المؤسسة شروطا لسن القبول لمختلف المراحل..
-سن القبول في مرحلة رياض الأطفال يتم احتسابه لمن أكمل السن المعتمد للتسجيل في هذه المرحلة حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي 2022-2021.
-روضة أولى يجب أن لايقل عمر الطالب عن 4 سنوات وتشمل الطلبة مواليد 1/6/2016 إلى 31/8/2017.
-روضة ثانية يجب أن لايقل عمر الطالب عن 5 سنوات وتشمل الطلبة مواليد 1/9/2015 إلى 31/8/2016.
-سن قبول الطلبة في الصف الأول لمن أتم 6 سنوات ولايتجاوز 8 سنوات وتشمل الطلبة مواليد 1/9/2013 إلى 31/8/2015.
ويمكنكم التسجيل عبر الرابط التالي https://tinyurl.com/publicschoolregistration.