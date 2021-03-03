فتح باب التسجيل للمواطنين بمؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي للالتحاق برياض الأطفال وصفوف النقل

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي عن فتح باب التسجيل للطلبة المواطنين ومن في حكمهم للالتحاق بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول وصفوف النقل من الصف 2-12 للعام الدراسي 2021/2022 ، اعتبارا من تاريخ 7 مارس حتى 1 أبريل المقبل.

ووضعت المؤسسة شروطا لسن القبول لمختلف المراحل..

-سن القبول في مرحلة رياض الأطفال يتم احتسابه لمن أكمل السن المعتمد للتسجيل في هذه المرحلة حتى تاريخ 31 أغسطس من العام الدراسي 2022-2021.

-روضة أولى يجب أن لايقل عمر الطالب عن 4 سنوات وتشمل الطلبة مواليد 1/6/2016 إلى 31/8/2017.

-روضة ثانية يجب أن لايقل عمر الطالب عن 5 سنوات وتشمل الطلبة مواليد 1/9/2015 إلى 31/8/2016.

-سن قبول الطلبة في الصف الأول لمن أتم 6 سنوات ولايتجاوز 8 سنوات وتشمل الطلبة مواليد 1/9/2013 إلى 31/8/2015.

ويمكنكم التسجيل عبر الرابط التالي https://tinyurl.com/publicschoolregistration.

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