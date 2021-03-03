برنامج جامعة خليفة للتعليم المسرَّع يحظى بإقبال الطلبة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

يحظى برنامج التعليم المسرع - الذي أطلقته جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا - بإقبال واسع من طلبة المرحلة الثانوية والبكالوريوس.

وقام 23 من الطلبة المتميزين في المرحلة الثانوية بالصفين الحادي عشر والثاني عشر بالتسجيل في برنامج «المرحلة الثانوية والجامعة»، والذي يمكنهم من خلاله احتساب الساعات المعتمدة التي تسهل قبولهم في برامج البكالوريوس، كما سجل أيضاً 7 من طلبة البكالوريوس في برنامج «البكالوريوس والماجستير» 4+1 الحالي.

ويتيح برنامج التعليم المسرع الذي انطلق في شهر أغسطس من العام الماضي لطلبة المرحلة الثانوية المتفوقين احتساب الساعات المعتمدة التي تؤهلهم لدراسة البكالوريوس.

كما يتيح لطلبة برنامج البكالوريوس المتميزين احتساب عدد ساعات معتمدة تؤهلهم لدراسة مساقات برنامج الماجستير، حيث يهدف البرنامج إلى سد الفجوة بين المستويات بما يوفره لهم من فرصة للحصول على الدرجات الأكاديمية في مدة زمنية أقصر.

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