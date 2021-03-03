بدء التحكيم بجائزة حمدان - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية

المصدر: دبي - البيان

أعلنت مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز عن انطلاق عمليات تحكيم الدورة الثانية من جائزة حمدان - الإيسيسكو للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي 2020/‏‏ 2021، التي تنظمها المؤسسة بالتعاون مع منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة «إيسيسكو».

ويقوم المدير العام لمنظمة الإيسيسكو باختيار لجنة التحكيم الدولية من قبل أهل الاختصاص لهم الخبرة والكفاءة للقيام بعمليات التحكيم. وتشمل مراحل التحكيم اجتماع لجنة التحكيم عن بعد والتحكيم الفردي للطلبات المشاركة وإدخال الدرجات الخاصة بكل محكم واعتماد الدرجات النهائية ومن ثم ذلك اجتماع لجنة التحكيم لاعتماد الفائزين في الجائزة التي استقطبت ترشيح 37 طلباً من 13 دولة مختلفة.

تطوير

وقال الدكتور جمال المهيري، نائب رئيس مجلس الأمناء الأمين العام لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز: «يسرنا البدء بعمليات التحكيم للدورة الثانية من جائزة حمدان - الإيسيسكو - للتطوع في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي، حيث تؤكد هذه الجائزة حرص المؤسسة على توفير كل الفرص المتاحة لتطوير التعليم ودعمه على مستوى الوطن العربي والإسلامي من خلال دعم المنشآت التربوية في مختلف دول العالم الإسلامي».شروط

من جانبه، قال الدكتور خليفة السويدي عضو مجلس الأمناء لمؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، إن شروط ومؤهلات التقدم للدورة الثانية من الجائزة أن يكون البرنامج أو المشروع المقدم قد أسهم مساهمة كبيرة في تطوير المنشآت التربوية في دول العالم الإسلامي بصورة تتماشى مع مبادئ الإيسيسكو وأهدافها في هذا المجال، من خلال شرح ماهية المنشآت التربوية، مثل بناء مدارس أو معاهد أو تطويرها وتزويدها بالأجهزة، وتقديم خدمات خيرية واضحة وملموسة في مجال دعم وتطوير المنشآت التربوية ودعم إنشاء وتطوير المشاريع في مجال التعلم عن بُعد والتعلم الإلكتروني والتعلم الافتراضي في ظل جائحة كورونا.

شروط

أوضح الدكتور خليفة السويدي أن شروط الترشح لنيل جائزة حمدان - الإيسيسكو للتطوع تتضمن أن يكون البرنامج أو المشروع قد استمر ثلاث سنوات على الأقل للتمكن من تقييم نتائجه والتحقق من فعاليته، حيث يستثنى من هذا الشرط البرامج أو المشاريع الداعمة للتوجه العالمي في مجال التعلم عن بُعد والتعلم الإلكتروني والتعلم الافتراضي والمشاريع الداعمة للتعليم في ظل الظروف القاهرة.

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