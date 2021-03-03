تعاون بين «نيابة دبي» و«حمدان بن راشد للأداء التعليمي المتميز»

المصدر: دبي - البيان

وقّعت النيابة العامة في دبي مذكرة تفاهم «عن بعد» مع مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، بهدف تفعيل التعاون والشراكة البناءة لتحقيق الأهداف المشتركة وتبادل الوسائل والأدوات المبتكرة في تقديم الخدمات والمبادرات للمتعاملين وكل فئات المجتمع، والاستفادة من الممارسات النوعية والمبتكرة في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

ووقع مذكرة التفاهم عن نيابة دبي، المستشار محمد علي رستم بوعبدالله المحامي العام الأول، رئيس نيابة الأسرة والأحداث، وعن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز، سليمان عبد الخالق الأنصاري المدير التنفيذي للمؤسسة.

توعية

وسيقوم الطرفان بموجب المذكرة، بمد جسور التعاون في مختلف المجالات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك بما في ذلك دعم نشر التوعية والثقافة القانونية والاجتماعية للطلبة بأساليب مبتكرة من خلال برنامج «نبراس» و«المنشورات القانونية»، وتعزيز الأساليب والحلول الرقمية المبتكرة في العمل المؤسسي والقضائي في سبيل الحصول على السرعة والكفاءة والدقة في الأداء والإنجاز، ورعاية المشاريع الابتكارية، تماشياً مع توجيهات الحكومة الرشيدة في تبني ثقافة الابتكار في جميع الممارسات، كما يلتزم الطرفان بتنظيم المحاضرات وورش العمل والاستشارات التخصصية وتهيئة مختبرات الإبداع والابتكار المتوفرة لدى الطرفين إسهاماً في إثراء المعارف في المجالات الابتكارية والتقنية والقضائية التي تتوافق مع احتياجات المستهدفين من الجهتين.

ثقافة

وقال المستشار محمد بوعبدالله على هامش توقيع المذكرة: تحرص النيابة العامة على تعميق التعاون مع كل المؤسسات الأكاديمية في إمارة دبي، من منطلق تعزيز أدوات الابتكار والإبداع وترسيخها كثقافة وأسلوب عمل متطور ومتكيف حسب المتغيرات المتسارعة التي تشهدها إمارة دبي وتضمينها في التثقيف والتوعية القانونية بين أواسط طلبة ‏المدارس والأجيال الناشئة من خلال برنامج نبراس والمساهمة في دعم الحكومة الرشيدة لإنشاء جيل مسؤول وواعٍ يشق بأفكار ابتكارية ومتفردة طريقه نحو مستقبل مشرق ومجتمع أكثر أمناً واستقراراً.

وأكد سليمان الأنصاري: إن مؤسسة حمدان بن راشد آل مكتوم للأداء التعليمي المتميز تحرص على تفعيل التعاون الاستراتيجي مع مختلف الجهات الفاعلة داخل وخارج دولة الإمارات من أجل تبادل الخبرات والرؤى وتطبيق أحدث الآليات، بما يخدم رسالة المؤسسة في تصميم وتطبيق أفضل البرامج العالمية في التميز التعليمي ورعاية الموهوبين والمبتكرين وبما يسهم في بناء منظومة تعليمية رفيعة المستوى.

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