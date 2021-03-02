جامعة دبي تنال شهادة عالمية في الجودة المالية

حصلت جامعة دبي على شهادة الجودة المالية MSI 20000، لتكون المؤسسة التعليمية الأولى في المنطقة التي تحصل على هذه الشهادة التي تعد معياراً عالمياً متخصصاً بالجودة المالية للشركات، وقامت بمنح هذه الشهادة شركة طلال أبو غزالة للاستشارات، إحدى شركات «طلال أبو غزالة العالمية» وشركة IWK Corporate.

ويعد هذا المعيار نموذج قياس وتقييم شامل للأداء المالي المبني على مقارنات معيارية وفقاً لقطاع الأعمال، ويعتمد على عاملين أساسيين، هما الصلابة المالية والأداء المالي.

وتم منح الشهادة للجامعة خلال حفل افتراضي تم عقده عن بعد بحضور ماجد حمد الشامسي، رئيس مجلس أمناء جامعة دبي، وأعضاء المجلس ورئيس الجامعة الدكتور عيسى البستكي، ورئيس ومؤسس «طلال أبو غزالة العالمية» الدكتور طلال أبو غزالة، وممثلين عن كل من شركة IWK Corporate الداعم التقني للمنظمة السويسرية غير الحكومية MSI Observatory، والجهة المانحة للشهادة COFICERT الفرنسية.

وأوضح الدكتور البستكي أن الجودة المالية كجزء من الجودة الشاملة لأي مؤسسة تقود إلى النجاح والتقدم في عدة مجالات، مشيراً إلى أن المؤسسات والشركات الناجحة تتسابق فيما بينها لتطبيق المعايير المالية التي تؤمن لها الاستدامة المالية المبنية على جودة الخدمات والمنتوجات التي تقدمها في الأسواق العالمية.

وقال البستكي: إن الجامعة حصلت على الشهادة بجدارة بعد خضوعها لتقييم شامل للأداء المالي على مدى السنوات الخمس الأخيرة، والذي جاء نتيجة لتحليل البيانات المالية ومقارنتها مع مؤشرات قياس الأداء العالمية. وأضاف أن خضوع الجامعة لهذا التحدي رغم تداعيات جائحة كورونا أثبت للعالم وللأطراف ذات العلاقة مدى صلابة أدائها المالي ونجاحها في إدارة الأزمة.

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