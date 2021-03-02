تحليل بصمات الأصابع بالبهارات

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ابتكرت الطالبة سعدية علي، التي تدرس تخصص الكيمياء بكلية العلوم في جامعة الشارقة، تقنية جديدة وفعالة بديلة لتحليل بصمات الأصابع المعتادة على الأسطح المختلفة، باستخدام التوابل والبهارات من خلال مقارنة التركيبات الكيميائية في التوابل والبهارات المختلفة التي تساعد على كشف بصمات الأصابع بشكل أفضل.

كما يمكن استخدام هذه التقنية لاكتشاف إذا ما كانت بصمات الأصابع موروثة أو محددة بواسطة علم الوراثة، وتم استخدام عدة طرق لتجربة مدى نجاح التقنية من خلال المعدات المستخدمة والأسطح المتفاعلة مع التقنية، بالإضافة إلى الكميات المستخدمة للبهارات والتوابل في التجارب لمساعدة الجهات المختصة في تخصصات علم الوراثة والطب الشرعي وعلم الجنائيات، حيث فاز ابتكارها بجائزة غرفة الشارقة للمبدعين التي أُعلنت نتائجها مؤخراً.

وقالت الطالبة سعدية إن التقنية الجديدة تركز على استخلاص الغبار من مسحوق البهارات والتوابل، مثل مسحوق دقيق الأرز والكركم ومسحوق الكزبرة ونشا الذرة ومسحوق الزنجبيل والملح والفلفل ومسحوق القرفة ودقيق القمح ومسحوق خشب الصندل؛ لأنها سريعة ولا تشكل خطورة على الأشخاص العاملين في مجال كشف البصمات، إضافة إلى أنها قليلة التكاليف، مبينة أنها عملت دراسة على البنية الكيميائية لمكونات تلك المساحيق بدقة متناهية لفهم الروابط الكيميائية والأحماض الدهنية بعد إجراء بعض الإضافات باستخدام تحليل مقارن على رقائق الألومنيوم، والتي أشارت إلى أن غبار دقيق الأرز والكركم يعدان من أفضل الخيارات التي يمكن استخدامها على الخلفيات الخفيفة والداكنة على التوالي للكشف عن انطباعات الأصابع الكامنة نظراً لخصائصها المتناقضة بعد نفضها على العديد من الأسطح التي يمكن العثور عليها في مسرح الجريمة، مثل مقبض الباب وبلاط الأرضيات، فتبين أنه عند نفض غبار مساحيق التوابل المذكورة فوق المنطقة المراد أخذ البصمة منها ساعد بشكل إيجابي في فك الخصائص الواضحة للبصمات.

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