"العمليات المدرسية" بأبوظبي: إدارة المدرسة غير مخولة بمنح موظف متواجد خارج الدولة إذن العمل عن بعد

المصدر: دبي-رحاب حلاوة

أبلغ قطاع العمليات المدرسية في أبوظبي المدارس الحكومية ورياض الأطفال ومراكز التعليم المستمر، في تعميم صادر عنهم اخيرا، بأن الادارات المدرسية غير مخولة لمنح الموظفين المتواجدين خارج الدولة إذن للعمل عن بعد.

وأكد التعميم على أهمية تبليغ مدير المدرسة او من ينوب عنه عن عدم التزام الموظف بمواعيد العمل الرسمية أو الغياب غير المبرر بمستند رسمي، تعد من مسؤولية مدير المدرسة أو من ينوب عنه.

واوضح التعميم أن مدير المدرسة أو من يمثله أو الرئيس المباشر غير مخولين لمنح الموظفين المنقطعين عن العمل أو المتواجدين خارج الدولة لأي سبب كان موافقة للعمل عن بعد. وأفادت بأن ذلك يتطلب موافقة لجنة الموارد البشرية لقطاع العاملين بالمدارس من خلال رفع طلب لموظف الدعم المدرسي التابع للمدرسة ليقوم بإجراءاته في عرض الطلب على الجهة المعنية للبت فيه والإفادة بالرد.

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