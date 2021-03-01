معهد جامعة نيويورك أبوظبي يعلن عن الجلسات الافتراضية خلال مارس

المصدر: أبوظبي- البيان

أعلن معهد جامعة نيويورك أبوظبي، عن استضافة سلسلة من الندوات والجلسات الحوارية الافتراضية عبر الإنترنت، خلال شهر مارس الحالي، ويعد المعهد مركزاً للأبحاث المتقدمة، والجهود العلمية والأنشطة الإبداعية في أبوظبي ودولة الإمارات والعالم، وتتضمن الندوات الافتراضية جلسات نقاشية حول عدد من الموضوعات ذات الأهمية العالمية، التي تشمل الهوية والعرق والدين والسياسة والدبلوماسية والفنون.

ويستهل برنامج شهر مارس، أولى الندوات في اليوم الأول من الشهر، بجلسة حوارية تحت عنوان «فن وقوة الخطبة العربية»: الماضي والحاضر. وستدير الجلسة، طاهرة قطب الدين أستاذة الأدب العربي، قسم لغات وحضارات الشرق الأدنى في جامعة شيكاغو، والتي ستناقش السمات الرئيسة للخطابة العربية الفصحى.

وفي يوم 22 مارس، ستعقد جلسة بعنوان: المساحات الجانبية: الفن وروايات الهجرة لنساء الشتات الجوياني، والتي ستقدم نظرة عامة متعمقة عن كتاب غريس أنيزا علي، الذي نُشر مؤخراً، والذي يمثل استكشافاً للفن وروايات الهجرة لـ 15 امرأة من تراث جويانا. ويعتبر النص مساهمة مهمة في المجال العلمي للهجرة الدولية، والحدود الوطنية، والشتات.

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