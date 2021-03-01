4 مواطنات يبتكرن عصا ذكية لأصحاب الهمم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

ابتكرت 4 خريجات مواطنات في تخصص الهندسة بجامعة الشارقة، عصاً ذكيةً لأصحاب الهمم ذوي الإعاقة باستخدام إنترنت الأشياء والذكاء الاصطناعي، وهن: سارة محمد المازمي، وريم عبدالله الأميري، وفاطمة حسن عرب، ومريم جمال، ويهدفن من المشروع إلى توظيف التكنولوجيا والتقنيات الحديثة في خدمة المجتمع وبالتحديد أصحاب الهمم ذوي الإعاقة البصرية لتيسير تحركاتهم اليومية وضمان سلامتهم، وبينّ أن المشروع سيساهم في تسهيل حركتهم وتمكينهم ليكونوا أفراداً منتجين في المجتمع، كما تم دعم المشروع مالياً من «صندوق الوطن».

مشروع

وقالت الطالبة سارة محمد المازمي تخصص هندسة علم الحاسوب إن المشروع استغرق العمل فيه عاماً كاملاً، ويتكون من جزأين رئيسين العصا وتطبيق الهاتف الذكي، إذ تم تثبيت حاسوب صغير بحجم بطاقة الائتمان على العصا، بالإضافة إلى كاميرات وحساسات مثل مقياس التسارع وحساس الموجات فوق الصوتية وأزرار تحكم ومكبر صوتي وحساس نظام تحديد المواقع، إضافة إلى تصميم وتطوير خوارزميات الذكاء الاصطناعي للكشف وللتصنيف التلقائي للتضاريس والأبنية والأدراج والمنحدرات ووعورة الطريق، كما تم تصميم تطبيق هاتف ذكي قادر على تحديد موقع المستخدم باستخدام خرائط «جوجل» وخاصية الإنذار الصوتي.

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