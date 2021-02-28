«بيبسيكو» تموّل منحاً تعليمية في جامعة باريس الثانية

المصدر: دبي ـ البيان

أطلقت شركة «بيبسيكو» برنامجاً جديداً للمنح الدراسية يهدف لدعم وتمكين الشابات العربيات لمتابعة تعليمهن العالي وتأهليهن ليكنّ قياديات ناجحات في المستقبل، وستتعاون من خلال ذراعها الخيرية مع مجلس القيادات الجامعية لإدارة برنامج المنحة على أساس سنوي.

وتعتزم الشركة استثمار 150 ألف دولار (550 ألف درهم) لهذه الغاية في عام 2021 يتم منحها على دفعتين، ومن المقرر أن تستفيد الطالبات من الدفعة الأولى من المنحة للحصول على درجة البكالوريوس في القانون لمدة 3 سنوات في جامعة باريس الثانية (كلية الحقوق الرائدة في فرنسا).

وستقوم «بيبسيكو» بتمويل «برنامج رانيا رزق للمنح الدراسية للقيادات النسائية العربية الشابة» تكريماً لذكراها، وقد شغلت الراحلة منصب المستشارة القانونية للشركة لفترة طويلة، ووافتها المنية نهاية العام الماضي.

وتعتزم «بيبسيكو» جمع تمويل إضافي لرعاية الطالبات العربيات ضمن أي تخصص وفي مختلف الجامعات في المنطقة وعلى مستوى العالم، وستعمل الشركة عن كثب مع مجلس القيادات الجامعية لتحديد معايير عملية التقديم وتأسيس لجنة الاختيار، والتي ستتكون من الأمين العام للمجلس وممثل من عائلة رانيا رزق.

وقال يوجين ويليامسون، الرئيس التنفيذي لشركة بيبسيكو في أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا: «أعتقد أن التكريم الأنسب لرانيا رزق هو تمكين الجيل القادم من النساء العربيات».

من جانبه شكر غيوم ليت، رئيس كلية القانون الدولي بجامعة باريس الثانية، شركة بيبسيكو على هذه المساهمة وقال: «كان لي شرف العمل مع رانيا عن كثب، ورأيت مدى كفاءتها القيادية واهتمامها الكبير بتمكين المرأة، وقناعتها الراسخة بأهمية دراسة القانون كوسيلة فريدة لممارسة القيادة المسؤولة. وأنا على ثقة بأن هذه المنحة سوف تساهم في تحقيق رؤية وحلم رانيا لكل شابة طموحة».

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