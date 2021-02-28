جامعة الشارقة تطرح برنامج ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيــوية

المصدر: الشارقة - البيان

تطرح جامعة الشارقة برنامجاً جديداً للدراسات العليا للعام الأكاديمي المقبل، وهو برنامج «ماجستير العلوم في الهندسة الطبية الحيوية»، والذي تم اعتماده أخيراً من قبل وزارة التربية والتعليم، وهو برنامج أكاديمي متعدد التخصصات تتشارك في طرحه في الجامعة كلياتها: الهندسة، والعلوم، والحوسبة والمعلوماتية، والعلوم الصحية، والطب، وطب الأسنان، والصيدلة.

وأكد الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي مدير جامعة الشارقة، أنه تم تصميم ماجستير العلوم المقترح في الهندسة الطبية الحيوية لتوفير معرفة ومهارات متعددة التخصصات للطلبة، وتمكينهم من العمل في المسارات المختلفة المتعلقة بالهندسة الطبية الحيوية مع العديد من الخيارات المهنية التي تنتظرهم، حيث تتمثل رؤية الدولة في أهمية توفير رعاية صحية عالمية المستوى، والتي يمكن تعزيزها من خلال هذا البرنامج الذي يوفر خريجين مؤهلين على مستوى عالٍ في هذا المجال.

وأوضح مدير الجامعة، أن البرنامج المقترح يهدف إلى بناء بيئة تتمحور حول الأبحاث العلمية لتطوير البحوث والأفكار الطبية الحيوية التي ستوفر المعرفة والخبرة بمستوى عالمي للبحوث متعددة التخصصات في الهندسة والعلوم والطب والعلوم الصحية، كما أن البرنامج سيخدم قطاع الصناعة ذات العلاقة بمجال الهندسة الطبية الحيوية، نظراً لحاجة هذا القطاع لمهندسين ماهرين وموهوبين، والذين سوف تتاح لهم الفرصة لتقديم أفكار بحثية مبتكرة والعمل على تطويرها باستخدام الأدوات التكنولوجية المختلفة تحت إشراف أساتذة وعلماء الجامعة.

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