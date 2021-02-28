«سفراء الأمان» في شرطة دبي ينظم جلسة حول جودة الحياة الرقمية

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي ضمن برنامج «صوت الطفولة»، جلسة حوارية عن بُعد، حول مفهوم جودة الحياة الرقمية الهادفة إلى تحفيز المجتمع الرقمي وتعزيز ريادة الدولة ضمن مؤشر التنافسية الرقمية، وذلك بحضور أمل البلوشي مدير مشروع جودة الحياة الرقمية في البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة و400 طالب وطالبة.

ويأتي تنظيم الجلسة الحوارية ضمن برنامج «صوت الطفولة» الهادف إلى تعزيز ثقافة حقوق الطفل بشكل عام التي كفلها القانون، ومعالجة بعض الظواهر السلوكية في بيئة الطفل، وتنمية ثقافتهم وقدراتهم في الجانبين التعليمي والاجتماعي.

وخلال الجلسة، قدمت الطالبة عائشة محمد العلي ورقة عمل حول مفهوم جودة الحياة الرقمية الهادفة إلى تعزيز مجتمع رقمي آمن في الدولة، وهوية إيجابية ذات تفاعل رقمي هادف، فيما قدم الطالب محمد جاسم الشميلي شرحاً حول محاور جودة الحياة الرقمية، والمتعلقة بالقدرات الرقمية، والسلوك الرقمي، والمحتوى الرقمي، والاتصال الرقمي.

وبدورها، قدمت الطالبة فجر حسن العبدولي شرحاً حول المبادرات الأربع لجودة الحياة الرقمية، والمتمثلة في المنصة المعرفية لجودة الحياة الرقمية، وميثاق قيم وسلوكيات المواطنة الرقمية الإيجابية، ومبادرة منهج جودة الحياة الرقمية، ومبادرة منهج جودة الحياة الرقمية، ومنصة صنّف لتقييم محتوى الألعاب الإلكترونية.

والجدير ذكره أن مجلس سفراء الأمان في شرطة دبي أعد 48 جلسة حوارية «عن بُعد» ضمن برنامج «صوت الطفولة» تناقش 144 ورقة علمية، منها حقوق الطفل الأساسية، وكيفية التعامل مع الظواهر السلوكية، وحقوق الطفل النفسية والجسدية، والعودة الآمنة للمدارس، ونعمة الأمن الاجتماعي، وحماية حقوق الأطفال من أصحاب الهمم، وحماية الطفل من العنف الأسري، والتعليم الذكي وأثره على الصحة، وريادة الأعمال للأطفال، والطفل والإعلام، ومبادرة أمن المدارس، ومبادرة مدارس حماية، والتعليم عن بُعد، و«كوفيد 19» والرعاية الصحية للأطفال، ومبادرات الإمارات الإنسانية.

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