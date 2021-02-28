رحيل حسن قايد الصبيحي من أوائل الأكاديميين المتخصصين في الإعلام بدولة الإمارات

المصدر: العين – داوود محمد

فقدت الساحة والمنابر الإعلامية والأكاديمية، الدكتور حسن قايد الصبيحي، أستاذ الإعلام، من رواد الاعلام المؤسسين في دولة الإمارات، منذ مطلع السبعينيات في القرن الماضي، حيث قام، رحمه الله، بتدريس الإعلام في كل من جامعة الإمارات وجامعة الشارقة سنوات طويلة، تخرج على يديه أعداد كبيرة من أبناء دولة الإمارات العاملين في حقل الإعلام، كما عمل كاتبا في كل من جريدة الاتحاد وجريدة الخليج، وعدد من الصحف العربية، حيث كانت كتابته نابعة من شعور وطني عروبي متزن.

والفقيد حاصل على بكالوريوس الإعلام من جامعة القاهرة والماجستير من أمريكا والدكتوراه من بريطانيا.

وأشار الدكتور أحمد المنصوري، رئيس قسم الإعلام والصناعات الإبداعية في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية في جامعة الإمارات، أن الراحل كان واحدا من رواد الإعلام الأكاديمين والمؤسسين، ويعتبر من أوائل الحاصلين على الدكتوراه في الإعلام، وكان له دور كبير في تأسيس قسم الإعلام والاتصال الجماهيري في جامعة الإمارات، حيث عمل فيه سنوات طويلة وتخرج على يديه عدد كبير من الإعلاميين في الدولة، كما عمل استاذا للإعلام في جامعة الشارقة، وكان نموذجا رائدا في مهنته الأكاديمية، التي صقلها بتحصيل عالٍ، حيث كان من رواد الإعلام منذ مطلع سبعينيات القرن الماضي، إضافة إلى كتاباته الصحفية المتزنة في عدد من الصحف المحلية والعربية ومشاركاته الإعلامية المتميزة في البرامج التلفزيونية والمؤتمرات والندوات والمحلية والإقليمية.

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