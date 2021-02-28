شباب الإمارات يتصدرون جوائز جامعة روتشستر

المصدر: (دبي - وام)

أعلنت جامعة روتشستر الأمريكية من مقرها في نيويورك عن لائحة بعدد من الجوائز والتكريمات التي شملت عدداً من خريجيها عالمياً حيث تصدر شباب الإمارات هذا العام تلك اللائحة.

وتعتبر هذه الجائزة من أبرز الجوائز العالمية التي تمنحها الجامعة لفئة الشباب على مدار السنوات الماضية وتعتبر احتفاءً رفيعاً لدولة الإمارات، خاصةً أنها تمنح لأول مرة لشخصية ريادية من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

جاء هذا الإعلان خلال حفل أقامته الجامعة هذا الأسبوع بحضور عدد من رؤساء الجامعة وعمداء الكليات والمحاضرين وجمع من الخريجين والطلبة من بلدان مختلفة من العالم. حيث تمنح هذه الجائزة للخريجين الذين تخرجوا خلال السنوات العشر الماضية وميزوا أنفسهم عن أقرانهم من خلال إنجازاتهم المهنية والمجتمعية عالمياً، بالإضافة إلى التفاني في دعم كلية كيت جليسون للهندسة وجامعة روتشستر للتكنولوجيا.

ومنحت الجامعة المهندس خالد العطار جائزة «أبرز قائد صاعد عالمي خلال السنوات العشر الماضية» رافعاً بذلك اسم دولة الإمارات العربية المتحدة عالياً ومتفوقاً بذلك على عدد من الشخصيات والخريجين من مختلف أنحاء العالم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز