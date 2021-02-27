طالبة مواطنة تطلق ابتكار «النافذة المنقذة للأرواح»

المصدر: العين – جميلة إسماعيل

أطلقت الشابة المواطنة نوف صالح الكثيري «سفيرة بالعلوم نفكر»، 17 عاماً، وهي طالبة في الصف الثاني عشر متقدم بمدرسة مريم بنت سلطان في منطقة العين ابتكار «النافذة المنقذة للأرواح»، بحيث يمنع تعرض الأطفال للسقوط من شرفات البنايات العالية، إضافة إلى مساعدة العمال في تنظيف نوافذ المباني، ومنع سقوطهم في المواقع الإنشائية، والحماية أيضاً من حالات الانتحار.

وأوضحت الطالبة أنها فكرت ملياً في تصميم وإطلاق ابتكار من شأنه أن يسهم فعلياً في الحماية والوقاية من هذه الكوارث، التي أصبحت سبباً في الوفاة، أو الإصابات الخطرة التي تستمر مع أصحابها مدى الحياة.

وقالت نوف الكثيري في حديثها لـ «البيان»: «لم أطلق ابتكاري النافذة المنقذة للأرواح من فراغ، وإنما يقيناً بضرورة تصميم ابتكار بطريقة علمية للوقاية من الحوادث المأساوية والمفجعة، والتي يمكن تطبيقها في البنايات الحديثة والقديمة على حد سواء، مضيفة:

ابتكاري عبارة عن نافذة لا يمكن فتحها إلا ببصمة يد الأشخاص المخول لهم، وتمت برمجتها للإغلاق إذا استمرت مفتوحة لأكثر من 15 دقيقة لضمان عدم نسيانها مفتوحة، ومن الممكن استخدامها في المنازل والمدارس والمستشفيات، إذ قمت بتركيب جهاز صغير في كل نافذة لتنظيفها من دون أي تدخل من أي شخص».

مشروع

وتابعت: «أرى أنه من الضروري جداً تبني الجهات المعنية للمشروع وتطبيقه على كل الأبنية ومواقع العمل، إضافة إلى إلزام مُلّاك البنايات بتوفيرها ضمن مواصفات ومتطلبات الأمن والسلامة، لأنها ستحد بشكل كبير من معدلات الوفيات والإصابات الناجمة عن السقوط من الأبراج السكنية والمواقع الإنشائية في الدولة».

وأكدت الكثيري أنه من الممكن تطوير فكرة الابتكار مستقبلاً، وذلك من خلال توسيع الفكرة لتشمل الأبراج والفنادق أيضاً. وأوضحت بأنها فازت في مسابقة مهارات الإمارات بالمركز الأول في مجال الإلكترونيات 2019، كما حصلت على المركز الأول في تحدي الطيران على مستوى الدولة، وحصلت أيضاً على المركز الثامن في تحدي الطيران على مستوى كوريا في عام 2019.

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