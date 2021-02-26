طلبة «كندية دبي» يبتكرون تطبيقاً ذكياً للإرشاد النفسي

المصدر: دبي - مرفت عبد الحميد

تواجه قضايا الصحة النفسية ومعالجتها حواجز اجتماعية كبيرة، على الرغم من التقدم العلمي الذي شهده الطب النفسي وعلاج الأمراض النفسية.

إلا أن هذا التطور لم يصاحبه تطور مماثل في النظرة المجتمعية للمرض وللمريض النفسي ولا للاختصاصات التابعة له، مما جعل «الوصمة» تلاحق كل من يقترب من حقل هذا الاختصاص، سواء كان مريضاً أو طبيباً أو ممرضاً أو عاملاً في قطاع الصحة النفسية، هذه النظرة دفعت 4 طلاب يدرسون مادة الابتكار وريادة الأعمال في الجامعة الكندية بدبي وهم، ميار الصقر، ومادوليكا كارثي، وراهول ميهتا، وناش مامولوندو، لمعالجة هذا التحدي عبر ابتكارهم الذكي.



التطبيق ذكي، يساعد في تقديم خدمات ورعاية صحية نفسية للأفراد الذين يعانون من أمراض الصحة العقلية والنفسية.



وأوضح الدكتور أحمد الجندي الأكاديمي بكلية الهندسة الكهربائية بالجامعة الكندية دبي والمشرف على المشروع، أن التطبيق يهدف إلى كسر الحواجز الجغرافية ومساعدة المرضي في الحصول على العلاج اللازم من أي مكان في العالم.



تحديات



وأكد أن الجامعة تحرص على طرح تحديات تواجه المجتمع والمؤسسات، وتحفيز الطلبة على إيجاد الحلول الناجحة لها، ومن هذا المنطلق قرر الطلبة أن يجدوا حلاً للأزمة التي تواجهها العديد من المجتمعات على نطاق عالمي في علاج الصحة العقلية يمكن تقديمه رقمياً إلى المرضى ويمكن رؤيته من خلال بعض تطبيقات MHA من دون أن يضطروا لزيارة العيادات النفسية وليتجنبوا هذه النظرة السلبية في المجتمع تجاه المريض النفسي والتي لا تزال تشكل حاجزاً سائداً أمام الأشخاص الذين يحتاجون إلى إرشادات الصحة العقلية، وفي أغلب الأحيان قد تثنيهم عن طلب الرعاية المناسبة.



وأشار إلى أن عدم تلقي العلاج المناسب قد يقود في أغلب الأحيان إلى حدوث العديد من المشكلات الصحية الأخرى المتعلقة بالصحة الجسدية والعلاقات والسلوك، لافتاً إلى أن فاتورة زيارة الطبيب النفسي في بعض البلدان قد تكون باهظة الثمن مما يعد سبباً آخر لعدم الحصول على العلاج المناسب.



وأضاف أن التطبيق الذي ابتكره الطلبة يقدم 25 خدمة عبر أدوات مبتكرة للعلاج النفسي من خلال الهاتف المحمول بمساعدة أخصائي الصحة العقلية وطوروا ميزات وقدموا حلولاً مبتكرة عبر منصة رقمية.



كلفة



وأوضح أن التطبيق يقدم مجموعة واسعة من الميزات من التعليم إلى العلاج عبر الإنترنت والوصفات الطبية الإلكترونية والعديد من الميزات الأخرى، بكلفة زهيدة مع ضمان السرية لكل مريض على عكس التطبيقات المتوفرة حالياً.



كما يضم التطبيق مجموعة متنوعة من الخدمات العلاجية الخفيفة والعميقة، ويخطط الطلبة لتوفير التواصل المحلي والعالمي مع المتخصصين في هذا المجال، بهدف توفير منصة عالمية للعلاج النفسي بغرض السيطرة على الأمراض العقلية والتغلب عليها.



ويعمل التطبيق أيضاً على تثقيف المرضى ومناصرتهم ويوفر كذلك العديد من الموارد والمهارات والمهام والألعاب التي تساعد المريض على العلاج، ويقوم بإنشاء ملف رقمي تلقائي ويقدم استشارات مجانية من قبل مختصين، ويقدم كذلك مقترحات من خلال خوارزمية معقدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي والتي سيتم تطويرها مع الأطباء المتخصصين.



ويضع التطبيق الحل لندرة المعالجين في جميع أنحاء العالم ونقص الوصول إلى خدمات الصحة العقلية في البلدان النامية.



تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز