34 طالباً وطالبة يشاركون في مسابقة قانون الطفل الابتكاري لـ«شباب محاكم دبي»

المصدر: دبي - البيان

نظم مجلس شباب محاكم دبي مسابقة «قانون الطفل الابتكاري»، بحضور 81 شخصاً ومشاركة 34 طالباً وطالبة من مختلف مدارس الدولة، وذلك ضمن أسبوع الإمارات للابتكار 2021 الذي ينطلق هذه السنة تحت شعار «الإمارات تبتكر 2021»، في حدث وطني يهدف إلى ترسيخ ونشر ثقافة الابتكار، وتعزيز المشاركة المجتمعية في تصميم وتطوير التجارب والمبادرات والمشروعات المستقبلية، بالتزامن مع العام الخمسين لقيام دولة الإمارات.



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وأشارت علياء الماجد عضو مجلس شباب محاكم دبي، إلى أنه تم تنظيم مسابقة افتراضية لطلاب المدارس تهدف لقياس مدى معرفة الطلبة بقانون حقوق الطفل، من خلال طرح الأسئلة لقانون حقوق الطفل المصوّر الذي عمل عليه المجلس، حيث يعتبر القانون المصور هو الطريقة الجديدة لطرح القانون بطريقة مصوّرة أبسط وأسهل لفهم الطفل، وذلك سعياً لنشره على أوسع نطاق ممكن وتعريف الطفل عليه.



وأضافت الماجد، أن المُسابقة تتضمن 8 أسئلة تناسب الفئة العمرية المشاركة، عن طريق برنامج Kahoot!، وهو برنامج يعتمد على صحة وسرعة المُشارك في الإجابة، كما هو برنامج متعارف عليه يستخدم لطرح الأسئلة والاختبارات القصيرة الشيّقة ضمن المناهج الدراسية، حيث تم إعلان الفائزين بالمراكز الأولى وهم: المركز الأول للطالبة فاطمة علي العبدولي من مدرسة رميثة الأنصارية للتعليم الأساسي، والمركز الثاني للطالب سلطان سعيد سلطان علي البدواوي من مدرسة حتا، والمركز الثالث للطالب محمد الجواد أحمد حسن الوكيل من مدرسة آل مكتوم للتعليم الأساسي.



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