كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية تناقش «النهوض بالابتكار في القطاع الحكومي»

المصدر: دبي - البيان

نظمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية ندوة افتراضية بعنوان «النهوض بالابتكار في القطاع الحكومي»، أول من أمس، لمناقشة سبل توظيف الابتكار في كامل الدوائر الحكومية والمؤسسات الخاصة، ومواكبة مختلف المتغيرات المحلية والعالمية من أجل ضمان استمرار مسيرة التنمية المستدامة، وذلك انطلاقاً من جهودها الرائدة في الإمارات والمنطقة الرامية إلى الارتقاء بالابتكار كإحدى الأدوات الممكنة للنهوض بالأداء الحكومي، وازدهار مختلف القطاعات الاقتصادية الحيوية.

وتألفت الندوة الافتراضية، التي أقيمت يوم الأربعاء الموافق 24 فبراير 2021 ما بين الساعة الرابعة والسادسة مساءً على منصة زووم من حلقة نقاشية عن إنشاء نظام إيكولوجي للابتكار: رؤى من البرامج المستقبلية، وخطاب تفاعلي بعنوان الابتكار - مرحلة اكتشاف المشكلة، ويمكن الحصول على الندوة المسجلة من خلال التواصل مع البريد الإلكتروني التالي: Communication@mbrsg.ac.ae.

تطورات

وقال الدكتور عالي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الكلية تعمل باستمرار على رفد القادة والموظفين في القطاع الحكومي والخاص بأحدث التطورات والتوجهات العالمية من أجل مواكبتها وغيرها من المتغيرات في إطار العمل على الارتقاء بالأداء الحكومي والمؤسسي وفق رؤى مبتكرة ومتطورة. ويمثل أسبوع الإمارات للابتكار فرصة للتركيز على الابتكار كإحدى الأدوات الأساسية والجوهرية في تحقيق نتائج ملموسة خلال زمن قياسي بسبب الأفكار غير التقليدية والمرونة في الأداء».

وأضاف: «نأمل أن تكون ندوة (النهوض بالابتكار في القطاع الحكومي) إضافة للمهتمين بتطوير أدائهم والارتقاء بأساليب قيادتهم وإدارتهم لمختلف العمليات في القطاعين الحكومي والخاص، لمواكبة المرحلة الجديدة والانطلاق إلى عالم ما بعد كورونا مسلحين بالعديد من الحلول المبتكرة التي تضمن استمرار مسيرة التميز والازدهار في الإمارات والمنطقة».

حلقات

وناقشت حلقة «إنشاء نظام إيكولوجي للابتكار: رؤى من البرامج المستقبلية»، التي قدمتها الدكتورة منى مصطفى الشلقامي أستاذ مساعد بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، كيفية بناء منهجية متكاملة للابتكار داخل المؤسسات الحكومية والخاصة لضمان استمرارية الابتكار في الأداء بما ينعكس على تطوير آليات جديدة واستحداث أدوات من شأنها إيجاد حلول جذرية لكافة التحديات في إطار الاستعداد للخمسين عاماً القادمة في دولة الإمارات، وذلك من خلال مبادرات وبرامج يشارك فيها كافة الموظفين والإداريين.

ويأتي المشاركون في الجلسة من كل من برامج حكومة المستقبل الأربعة التابعة لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية.

كما ناقشت حلقة «الابتكار - مرحلة اكتشاف المشكلة»، التي قدمتها البروفيسور ميلودينا ستيفانز أستاذ إدارة الابتكار في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، حقيقة أن الابتكار هو عملية مستمرة من التطور تبدأ بمرحلة استكشاف التحديات من أجل توظيف الابتكار لإيجاد حلول محددة ومناسبة لتلك التحديات، ومن ثم بدء مرحلة ممنهجة من توظيف الابتكار للارتقاء بالأداء داخل المؤسسات من خلال تعزيز دور الابتكار في تصميم حلول وتصورات فريدة ومبتكرة لكافة التحديات على أرض الواقع.

وأتاحت الندوة الافتراضية للحضور فرصة طرح الأسئلة وتم الإجابة عليها من قبل عدد من كوادر الكلية وخبرائها في مختلف المجالات، وذلك من أجل إثراء النقاش وتبادل الخبرات والمعرفة وأحدث الحلول العالمية في مجال الابتكار والإدارة الحكومية والسياسيات العامة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز