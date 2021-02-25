«عربة تسوق ذكية» لدعم أصحاب الهمم

المصدر: العين - جميلة إسماعيل

أطلقت الطالبة المواطنة غاية الأحبابي بالتعاون مع شقيقها حمد الأحبابي ابتكار «عربة التسوق الذكية»، والتي تعمل بالذكاء الاصطناعي لمساعدة أصحاب الهمم فئة المكفوفين والصم أثناء عملية التسوق والاعتماد على النفس في منافذ البيع كالجمعيات التعاونية، إذ تم تزويدها ببرنامج يدعم لغة الإشارة لتسهيل الحوار بين أصحاب الهمم والمتسوقين والبائعين.

كما أنها عربة قادرة على قراءة المنتجات الغذائية وباقي محتويات منفذ البيع، ويأتي ذلك تماشياً مع الأجندة الوطنية للإمارات بالاهتمام بأصحاب الهمم.

وقالت غاية سعد الأحبابي، طالبة في الصف الخامس بمدرسة ليوا الدولية في حديثها لـ «البيان»: «إن فكرة العربة أقرب ما تكون لعربة التسوق العادية، لكي لا يشعر مستخدمها من فئة أصحاب الهمم بالتفرقة، إلا أن لها مساراً خاصاً ومميزاً في الجمعية التعاونية بحيث لا يحتاج الكفيف مثلاً لشخص يساعده على السير، لأن العربة كافية بأن تقوده بين الممرات ولها زر توقف تسمح لمستخدمها التوقف في أي وقت».

حساسات

كما أوضح شقيقها حمد الأحبابي، طالب في الصف الثاني بمدرسة العين الأمريكية أن لعربة التسوق الذكية حساسات من الأمام بحيث تصدر تنبيهاً وصوتاً في حال وجود عربة مقابلة أو أشخاص لتمنع التصادم.

وقالت والدة الطفلين لـ «البيان»: «لم يتردد كل من غاية وسعد في إطلاق ابتكار من شأنه أن يدعم أصحاب الهمم، فهما يدركان تماماً بأن دولة الإمارات تعتبر حقاً منصة جاذبة ومحفزة لكل فكرة تسهم في بناء المجتمع وتنميته، وبرؤية مبتكرة وأكثر إبداعاً، تتماشى مع متغيرات العصر واحتياجات المجتمع، وأن الابتكار ليس حكراً على أحد، بل متاحاً للجميع، والإرادة هي أولى خطواته».

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