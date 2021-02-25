جامعة الوصل تنظم معرض الابتكار الافتراضي

المصدر: (دبي – مرفت عبد الحميد)

نظمت جامعة الوصل، بالتعاون مع جمعية الإمارات للإبداع معرض «الابتكار» الافتراضي لطلبة الجامعة، بمناسبة فعاليات شهر الابتكار فبراير 2021، بحضور الشيخ خالد بن حميد القاسمي، رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للإبداع، والدكتور محمد أحمد عبد الرحمن مدير الجامعة، وأعضاء مجلس إدارة الجمعية، وعدد من طلبة الجامعة وأساتذتها، وذلك عن بعد، باستخدام برنامج (MS Teams)، مساء أول من أمس.

وعبر الدكتور عبد الرحمن عن سعادته بهذا اللقاء الحيوي مع انطلاقة شهر الابتكار بالدولة، مشيراً إلى أن تقديم الابتكار في حد ذاته ليس نهاية الطريق، وإننا بحاجة إلى شركات ومؤسسات داعمة، لتبني هذه الابتكارات وتصبح واقعاً ملموساً حتى تعود بالنفع على الأفراد والمجتمع.

وأثنى على ما قدمه طلبة الجامعة من ابتكارات خصوصاً أنها تلامس احتياجات أفراد المجتمع. من جانبه، ثمن الشيخ خالد بن حميد القاسمي، الابتكارات، التي استعرضها طلبة جامعة الوصل، لافتاً إلى أن لدينا شركاء استراتيجيين لإنجاح هذه الابتكارات ودعمها حتى ترى النور.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز