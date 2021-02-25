مذكرة تفاهم بين كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية و«روتشستر للتكنولوجيا بدبي»

المصدر: دبي - البيان

وقعت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية مذكرة تفاهم مع جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي لتقديم الدبلوم التنفيذي الجديد «القيادة الرقمية والمستقبل».

وتم توقيع الاتفاقية من قبل كل من الدكتور علي بن سباع المري الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، والدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي.

ومن المقرر أن يقام البرنامج مرتين في الأسبوع من 15 مارس إلى 12 أبريل المقبلين، حيث سيتم تقديم الدورات عبر منصة التعليم التنفيذي الذكية التابعة للكلية.

ووفقاً لمذكرة التفاهم، سيتم تناول خمسة محاور تدريبية هي «عهد رقمي جديد: كيف نستخدم الرقمنة لصالح مجتمعاتنا ومؤسساتنا»، و«وحدات البناء العشرون للمجتمع الرقمي»، و«البيانات الضخمة والبيانات المفتوحة ثورة ستغير الطريقة التي نعيش ونعمل ونفكر بها»، و«الذكاء الاصطناعي وتطبيقات تعلم الآلة في الأعمال»، و«كيف تبني دولة الإمارات العربية المتحدة مستقبلاً قائماً على الرقمنة».

رقمنة

وقال الدكتور علي بن سباع المري: «نحن نعيش في عالم سريع الرقمنة، حيث تحولت معظم مهامنا اليومية إلى المنصات الرقمية. لقد لاحظت المؤسسات الحكومية وجود إقبال ملحوظ على رقمنة الخدمات والمعاملات الحكومية، وينبغي على القادة في هذه الجهات أن يدركوا أن التكنولوجيا وحدها لن تحقق هذه الأهداف ما لم ترتكز على استراتيجية سليمة».

من جهته، قال البروفيسور رائد عواملة: «لقد أتاحت التقنيات المتقدمة والقدرات الرقمية الناشئة للقادة في المؤسسات الحكومية إمكانية الوصول إلى البيانات التي لم يكن من الممكن الوصول إليها من قبل، ومن ثم إجراء التجارب بشكل أسرع من أي وقت مضى».

بدوره، قال الدكتور يوسف العساف رئيس جامعة روتشستر للتكنولوجيا في دبي: «إن التقدم الهادف لأي مؤسسة يتطلب نوعاً مميزاً من القادة الملمين بمتطلبات التحول الرقمي والابتكار والاستدامة لضمان أن تكون مؤسساتهم جاهزة للمستقبل.

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