63 طلباً على منصة توظيف أصحاب الهمم بموقع وزارة تنمية المجتمع 2020

المصدر: دبي - نورا الأمير

تلقت منصة توظيف أصحاب الهمم على موقع وزارة تنمية المجتمع الخاص بالجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والخاصة 63 طلباً، خلال العام الماضي، فيما تلقت منذ مطلع العام الجاري 4 طلبات فقط، بينما وصل عدد الراغبين في الحصول على وظيفة من هذه الفئة خلال 2019، 73 طلباً وبإجمالي 201 طلب منذ تفعيل الخدمة في 2017.

وتساهم منصة التوظيف في حصر أعداد أصحاب الهمم الراغبين في العمل، والجهات الراغبة بتوظيفهم، بالإضافة إلى المهن والوظائف الشاغرة التي تتناسب مع قدراتهم وميولهم، وتقديم الدعم لأصحاب الهمم والمؤسسات في المرحلة الأولية من العمل، وتهيئة بيئات العمل المناسبة لهم، والتي تساعد على تكيّفهم واستقرارهم المهني، معززين بذلك مفهوم الدمج الشامل لهذه الفئة، من أجل ضمان حياة كريمة لهم.

فرص عمل

وتسعى المنصة الإلكترونية التابعة لوزارة تنمية المجتمع إلى توظيف أصحاب الهمم وتوفير فرص عمل لهم في القطاعين الحكومي والخاص، استناداً لقدراتهم ومهاراتهم وتعريفهم بالجهات الراغبة بالتوظيف. وضمن جهودها النوعية أصدرت الوزارة دليلاً استرشادياً لتوظيف أصحاب الهمم، تماشياً مع قرار مجلس الوزراء رقم 43 لسنة 2018 في شأن دعم عمل أصحاب الهمم.

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