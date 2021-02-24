تعاون بين «أكاديمية دبي المالي» و«إد آيد» لتوفير تعليم رقمي عالمي

المصدر: دبي - البيان

أعلنت أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ومنصة «إد آيد» للتعليم العالي في مجال التكنولوجيا المالية التي تتخذ من العاصمة البريطانية لندن مقراً لها، إطلاق «كلية المستقبل»، التي تتيح إمكانية الوصول إلى برامج تعليمية لمواطني دولة الإمارات والمقيمين على أرضها من المؤسسات الأكاديمية العالمية الرائدة.

وتدعم هذه المبادرة «رؤية الإمارات 2021» الرامية لبناء اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة من خلال تطوير القدرات المحلية مدفوعة بالاستثمار المستدام في التعليم، والتي ستصبح حافزاً لتوسيع وتعزيز المواهب في دبي ومركز دبي المالي العالمي، بما يدعم المعرفة والمهارات المكتسبة نمو مجتمعات واقتصادات أكثر استدامة وشمولية.

وتعد «كلية المستقبل» رابع مبادرة تعليمية تحت مظلة أكاديمية مركز دبي المالي العالمي، فيما تركز الكليات الثلاث الأولى على مستقبل التخصصات المالية والقانونية والإدارية.

ويتزامن افتتاح «كلية المستقبل» مع خطط التوسّع التي تبنتها أكاديمية مركز دبي المالي العالمي نحو «إنوفيشن هب» الجديد في «أفينيو البوابة»، وهي أكبر منظومة للابتكار في المنطقة وتدعم الشركات الناشئة الصغيرة أو الشركات الطامحة للنمو، إلى جانب شركات «يونيكورن» والمؤسسات التقنية الضخمة بما يسهم في تسريع نجاح هذه الشركات ورسم ملامح مستقبل القطاع المالي.

وتتميز «كلية المستقبل» بطاقة استيعابية تصل إلى أكثر من 25 ألف طالب خلال العام، حيث تركز برامجها التعليمية على اكتساب المهارات والمعرفة المطلوبة لتطوير قطاع مالي عالمي أكثر استدامة وابتكاراً.

وسيستفيد الطلبة من المنظومة الحيوية الذي يتمتع بها مركز دبي المالي العالمي، مما يوفر لهم الوصول إلى أكثر من 400 برنامج أكاديمي عبر الإنترنت ودورات تدريبية ومهنية قائمة على المهارات العملية، ومخيمات التدريب المهنية، والدراسة مع مجتمعات مهنية مماثلة.

إن جميع فرص التعليم عبر الإنترنت مدعومة من المؤسسة الرائدة عالمياً في تكنولوجيا التعليم (2U)، وستتضمن عدداً من البرامج التي تركز على الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني والبلوك تشين وتحليلات بيانات الترميز والتكنولوجيا المالية وهندسة البرامج.

وستعمل أكاديمية مركز دبي المالي العالمي ومؤسسة «أد آيد» على تزويد الطلبة بالتوجيه الأكاديمي والمهني، وفرص التواصل مع الطلبة والشركات، والحصول على التدريب والتقدم للحصول على وظائف لدى أكثر من 2500 شركة متواجدة في مركز دبي المالي العالمي.

تعاون وابتكار

وقالت علياء الزرعوني، نائب الرئيس التنفيذي للعمليات ورئيس أكاديمية مركز دبي المالي العالمي: «يؤكد انضمام كلية المستقبل إلى أكاديمية مركز دبي المالي العالمي التزام المركز المالي في رسم ملامح القطاع المالي من خلال تحقيق التعاون والابتكار وتبني الحلول التقنية، حيث تسعى الأكاديمية إلى تسريع وتيرة النمو الاقتصادي لدبي من خلال تطوير المهارات المطلوبة، التي ستمكنهم من ريادة عملية تحول القطاع المالي والمساهمة في تحقيق نموه المستدام».

وأضافت: «توفر الأكاديمية العديد من الخدمات التي تدعم تطوير المهارات التي من شأنها أن تسهم في عملية تطوير القطاعات العاملة بها، والتي ستعود بالمنفعة على النمو الاقتصادي لدبي والمنطقة والاقتصادات العالمية الرئيسة».

فرص

وقال توم وولف، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «إد آيد»: «نسعى إلى تعزيز فرص وصول الطلاب إلى البرامج التعليمية عالية الجودة عبر الإنترنت بأقل التكاليف الممكنة، ما يسهم في تحقيق نتائج قادرة على إحداث التغيير، حيث سيتمكن الطلاب المسجلين في دورات محددة عبر الإنترنت من الوصول إلى مساحة العمل المشترك والدراسة المشتركة في كلية المستقبل في مركز دبي المالي العالمي إلى جانب الوصول إلى المنظومة الشاملة الذي يتمتع بها المركز المالي».

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